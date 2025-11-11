Nashik Crime : पेट्रोल पंपावर 'तलवार' घेऊन गोंधळ! फाटकी नोट न घेतल्याने दुचाकीस्वारावर जीवघेणा हल्ला

नाशिक: बोधलेनगर येथील धात्रक पेट्रोल पंपावर संशयिताने शंभर रुपयाची फाटकी नोट घेतली नाही असे म्हणून हातात तलवार बाळगून गोंधळ घातला. त्याचवेळी रागाच्या भरात संशयिताने पेट्रोल टाकण्यासाठी आलेल्या दुचाकीस्वार युवकाच्या डोक्यात त्यास ठार मारण्याच्या उद्देशाने तलवारीने वार केला. सुदैवाने दुचाकीस्वार युवकाच्या डोक्यात हेल्मेट असल्याने तो बचावला. याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मदन लक्ष्मण सोमवंशी (रा.बजरंग वाडी, नाशिक-पुणे रोड) अशी संशयिताचे नाव आहे. .सुनील एकनाथ पगारे (३३, रा. पगारे मळा, उपनगर) यांच्या फिर्यादीनुसार,रविवारी (ता.९) सायंकाळी सहाला बोधले नगर येथील धात्रक पेट्रोल पंपावर दुचाकीमध्ये पेट्रोल भरण्यासाठी गेले. त्या वेळी संशयित मदन सोमवंशी हा त्याठिकाणी हातात तलवार बाळगून आरडाओरडा करीत शिवीगाळ करीत होता. .त्याचवेळी संशयित हा पगारे यांच्याजवळ आला आणि पेट्रोल पंपावरील एकाने माझ्याकडील शंभर रुपयाची फाटकी नोट घेतली नाही असे म्हणत शिवीगाळ केली. त्यावेळी त्याने त्याच्या हातातील लोखंडी तलवार पगारे यांच्या डोक्यात मारली. सुदैवाने त्यांच्या डोक्यात हेल्मेट असल्याने ते बचावले आणि हेल्मेटची काच फुटली. त्यानंतर संशयित मदत सोमवंशी हा त्याचा छोटा हत्ती (एमएच १५ सीके ५२४३) घेऊन निघून गेला..Shaheen Shaheed Arrest : दिल्ली बॉम्बस्फोटाबाबत नवीन खुलासा; मसूद अझहरच्या बहिणीच्या संपर्कात होती ‘शाहीन’.शंभराची फाटकी नोटसंशयित मदन सोमवंशी हा रविवारी (ता.९) दुपारी चारला दुचाकीमध्ये पेट्रोल भरण्यासाठी आला. त्यावेळी त्याने शंभर रुपयांचे पेट्रोल भरले आणि शंभराची नोट कर्मचाऱ्याला दिली. त्या कर्मचाऱ्याने ती नोट फाटकी असल्याने घेतली नाही. त्यावरून संशयित सोमवंशी याने खुन्नसने पाहून निघून गेला आणि रात्री हातात तलवार घेऊन पुन्हा आला. परंतु, त्याला नोट घेण्यास नकार देणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा चेहरा लक्षात न राहिल्याने त्याने पंपावरील कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.