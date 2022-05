Nashik : मानोरी शिवारात विहिरीत आढळला पुरुषाचा मृतदेह

सिन्नर (जि. नाशिक) : तालुक्यातील मानोरी शिवारात वावी नांदुर-शिंगोटे रस्त्यापासून काही अंतरावर असलेल्या विहिरीमध्ये (Well) हात पाय बांधलेल्या अवस्थेत व प्लास्टिकच्या गोणीत घातलेला पुरुष जातीचा (Male body) मृतदेह आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे प्रथमदर्शनी हा घातपाताचा प्रकार असल्याचे स्पष्ट झाले असून पोलिसांकडून तपास सुरू करण्यात आला आहे. (Body found in well in Manori Sinnar Nashik News)

मानोरी गट नंबर 238 मध्ये चांगदेव कर्डेल यांची शेती असून आज दि.23 दुपारी एक वाजेच्या सुमारास श्री कर्डेल आपल्या कुटुंबातील सदस्य व मजुरांसोबत शेतात शेणखत पसरवण्याचे काम करत होते. यावेळी त्यांच्या मालकीच्या विहिरीतून दुर्गंधी येत असल्याने ते विहिरीत डोकावले. मात्र, विहिरीतील चित्र पाहून त्यांची भंबेरी उडाली. विहिरीतील पाण्यावर तरंगणाऱ्या प्लास्टिक गोणीतून माणसाचा पाय बाहेर दिसत असल्याचे ल्याचे पाहून त्यांनी स्वतःला सावरत नांदूर शिंगोटे दूर क्षेत्रात माहिती दिली. हा प्रकार समजल्यावर वावीचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सागर कोते, उपनिरीक्षक विजय सोनवणे, प्रकाश गवळी, सहाय्यक उपनिरीक्षक प्रवीण अढांगळे यांच्यासह पोलीस पथक तातडीने मानोरी शिवारात दाखल झाले.

अर्ध्यापेक्षा अधिक पाण्याने भरलेल्या विहिरीत तरंगणारा मृतदेह कुजल्यामुळे दुर्गंधी येत होती. सहाय्यक निरीक्षक कोते यांनी वरिष्ठांना माहिती देत दोडी येथील ग्रामीण रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी पाचारण केले. स्थानिकांच्या मदतीने विहिरीत खाट सोडून मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. मृतदेह बाहेर काढण्याच्या प्रयत्नात प्लास्टिक गोणी फाटल्याने मृतदेहाचे दोन्ही हात व पाय नायलॉन दोरीने बांधले असल्याचे दिसून आले. मृताच्या अंगावर अंडरवेअर वगळता एकही कपडा नव्हता. शिवाय मृतदेह ओळख पटवण्याच्या पलीकडे गेला असल्याने पोलिसांसमोर मृताची ओळख पटवण्याचे आव्हान उभे राहिले. उपस्थित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी केल्यानंतर व एकूणच प्रकरण गुंतागुंतीचे असल्याने मृतदेह नाशिकच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी नेण्यात आला .

हात पाय बांधलेल्या अवस्थेत मृतदेह असल्याने हा घातपाताचा प्रकार असल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाले आहे. घटनास्थळी तसेच जिल्हा रुग्णालयात फॉरेन्सिक टीमसह स्थानिक गुन्हे शाखा तसेच इतर विशेष पथकातील पोलीस कर्मचारी देखील दाखल झाले होते. स्थानिक पोलिसांशी चर्चा करून या पथकांनी स्वतंत्रपणे तपास करायला सुरुवात केली आहे.