पडक्या विहिरीत पुरुषाचा मृतदेह; गळा आवळून खून केल्याचा संशय

इंदिरानगर (नाशिक) : वडाळा येथील अण्णाभाऊ साठे नगर लगत असलेल्या पडक्या विहिरीत ३५ ते ४० वयाचा अनोळखी पुरुषाचा मृतदेह आढळला. प्रथम दर्शनी त्याचा गळा आवळून खून केल्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे. (body of an unidentified man was found in a well at Wadala)

शनिवारी (ता.२४) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास हिरामण साळवे आपल्या शेतात गेले असता त्यांना दुर्गंधी आली. त्यांनी विहिरीत बघितले असता पुरुष जातीचा मृतदेह विहिरीत तरंगताना आढळून आला. त्यांनी इंदिरानगर पोलिसांना माहिती दिली. सिडको अग्निशमन दलाचे जवान व इंदिरानगर पोलिस त्वरित घटनास्थळी दाखल झाले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी दोर व स्ट्रेचरच्या मदतीने मृतदेह बाहेर काढला. मृतदेह विच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठविला. दरम्यान प्रथमदर्शनी या इसमाचा गळा आवळून खून केल्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवीत त्याच्या डाव्या हातावरती मारुती व शंकराची पिंड गोंदल्याची माहिती दिली. पुरुषाबाबत काही माहिती असल्यास इंदिरानगर पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन वरिष्ठ निरीक्षक नीलेश माईणकर यांनी केले आहे. दरम्यान, इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध खुनाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

