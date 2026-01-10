Education News : नाशिक शिक्षण विभागात खळबळ: ७०० हून अधिक शिक्षक 'एसआयटी'च्या रडारवर!

नाशिक: बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणाची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत असून, आता थेट शिक्षकांची नावे समोर येऊ लागली आहेत. जिल्ह्यात तब्बल सातशेहून अधिक शिक्षकांवर विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) करडी नजर असून, येत्या काळात मोठ्या प्रमाणावर चौकशी होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात दाखल झालेल्या सर्व तक्रारींची सखोल व गंभीर तपासणी केली जाणार आहे..यापूर्वी या प्रकरणात शिक्षण विभागातील निवृत्त तसेच सध्या कार्यरत अधिकारी, संस्था चालक यांच्यापर्यंत बोगस शालार्थ आयडीचे जाळे पसरल्याचे उघडकीस आले होते. त्यानंतर सुमारे पन्नास शिक्षकांच्या प्राथमिक स्तरावरील कागदपत्रांची छाननी करण्यात आली असून, त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची दाट शक्यता आहे..दरम्यान, या प्रकरणातील सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे सातशेपेक्षा अधिक शिक्षक चौकशीच्या कक्षेत आले आहेत. या सर्व शिक्षकांच्या नियुक्ती, सेवाज्येष्ठता, वेतन आणि शालार्थ नोंदींची तपासणी एसआयटी पथकाकडून सुरू आहे. गेल्या काही दिवसांपासून हे पथक नाशिकमध्ये तळ ठोकून असल्याने, पुढील टप्प्यात आणखी गंभीर बाबी समोर येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. .तपासादरम्यान काही प्रकरणांमध्ये संगनमताने गैरप्रकार केल्याचे संकेत मिळत असून, विशेषतः २०१२ पासून नियुक्ती दाखविण्यात आलेले शिक्षक संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. या शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता, नियुक्ती प्रक्रिया, सेवा नोंदी आणि वेतनवाटपाची संपूर्ण पार्श्वभूमी तपासली जात आहे. .ZP Election Date News : जिल्हा परिषद निवडणुकीची घोषणा कधी? इच्छुक उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता.या पार्श्वभूमीवर शिक्षण आयुक्तांनी स्पष्ट सूचना जारी केल्या असून, मुख्याध्यापक व व्यवस्थापनांना आवश्यक सर्व कागदपत्रे तत्काळ सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची अंतिम छाननी एसआयटीमार्फत केली जाणार असून, दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.