Borkhind Samruddhi Highway Interchange : नाशिकला समृद्धी महामार्गाचा थेट फायदा! बोरखिंड इंटरचेंजला मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी, 343 कोटींचा निधी जाहीर

नाशिक : जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या बोरखिंड (ता. सिन्नर) येथील समृद्धी महामार्ग इंटरचेंजच्या कामाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १० सप्टेंबरला मंजुरी दिली. या प्रकल्पासाठी पहिल्या टप्प्यात ३४३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार असून, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या मागणीला अखेर मंजुरी मिळाली (Borkhind Samruddhi Mahamarg Interchange) आहे..बोरखिंड येथे समृद्धी महामार्गाशी थेट जोडणी झाल्यावर नाशिक शहर, सिन्नर आणि परिसरातील नागरिकांचा प्रवासाचा वेळ व वाहतूक खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच, सिन्नरचा औद्योगिक पट्टा, कृषी क्षेत्र आणि स्थानिक व्यापाराला या जोडणीचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. सिंहस्थ-कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवरही या इंटरचेंजचे महत्त्व वाढले आहे. नाशिककडे येणाऱ्या भाविक आणि पर्यटकांसाठी पर्यायी व जलद मार्ग उपलब्ध होणार असल्याने शहरातील वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यास या मार्गाची मदत होईल..Kolhapur 10 Km Flyover : तावडे हॉटेल ते गगनबावडा रस्त्यावर 13 हेक्टर जमिनीचे होणार संपादन, 2000 कोटी खर्च होणार; केंद्र सरकारला 15 दिवसांत उड्डाणपुलाचा प्रस्ताव!.आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे आणि देवळाली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सरोज आहिरे यांनी या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने झालेल्या विविध बैठका आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याबरोबरच्या भेटींमध्ये नाशिक रोड- देवळाली कॅम्प- भगूर- पांढुर्लीमार्गे समृद्धी महामार्गाला जोडणी देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली..Anuskura Ghat Traffic : गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाताय? आंबा घाटात फक्त एकेरी वाहतूक; 'या' पर्यायी मार्गावर पोलिसांचं मोठं नियोजन.सिंहस्थ- कुंभमेळ्याच्या अनेक बैठका व भेटींमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे या जोडणीची आग्रही मागणी केली. त्यानुसार ३४३ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. नाशिकला समृद्धी महामार्गाशी जोडणारा हा मार्ग वाहतूक व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा ठरणार असून, व्यापारी, उद्योजक तसेच उद्योग-व्यवसायासाठी प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना त्याचा मोठा फायदा होईल, अशी प्रतिक्रिया आमदार आहिरे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.