नाशिक

Borkhind Samruddhi Highway Interchange : नाशिकला समृद्धी महामार्गाचा थेट फायदा! बोरखिंड इंटरचेंजला मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी, 343 कोटींचा निधी जाहीर

Borkhind Samruddhi Highway Interchange Gets Approval : बोरखिंड येथील समृद्धी महामार्ग इंटरचेंजला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली. पहिल्या टप्प्यात ३४३ कोटींचा निधी मिळणार आहे.
Samruddhi Mahamarg Update

Samruddhi Mahamarg Update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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नाशिक : जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या बोरखिंड (ता. सिन्नर) येथील समृद्धी महामार्ग इंटरचेंजच्या कामाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १० सप्टेंबरला मंजुरी दिली. या प्रकल्पासाठी पहिल्या टप्प्यात ३४३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार असून, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या मागणीला अखेर मंजुरी मिळाली (Borkhind Samruddhi Mahamarg Interchange) आहे.

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