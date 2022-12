Bafna Crime Case : अखेर बाफणा प्रकरणात 'त्या' दोघांना फाशी!

नाशिक : महाविद्यालयीन विद्याध्यर्थ्याचे अपहरण करून त्याचा निर्घृण खून केला. तसेच त्याच्या पालकांकडे एक कोटी रुपयांच्या खंडणीची मागणी केल्याचा प्रकार जून २०१३ मध्ये घडला होता, या खटल्यात आज अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने दोन आरोपीना दोषी ठरवुन फाशीची शिक्षा तर तिघांविरोधात ठोस पुरावे नसल्याने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. (Both of them hanged in Bafna murder case nashik crime news)

आरोपींनी विपीन बाफनाचा खून केला आणि त्याच्या पालकांकडे एक कोटीची खंडणीची मागणी केली होती. याप्रकरणी अपहरण, खून आणि खंडणीचा मोक्कान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दोषी आरोपींना आज शिक्षा सुनावली जाणार होती. त्याप्रमाणे विपीन बाफना खून प्रकरणात आरोपी चेतन पगारे, अमन जट या दोघांना न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.

