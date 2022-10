नाशिक : सिडको आणि नाशिक रोड परिसरातील दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये अल्पवयीन मुलींचा विनयभंग व अत्याचार केल्याप्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दोघा आरोपींना सक्तमजुरी व दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. रवींद्र आबाजी जगताप (वय ५६, रा. उत्तमनगर, सिडको), मनोज उर्फ साई शिवदास श्रीवंत (वय ४५, रा. सुभाष रोड, नाशिक रोड), अशी शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या दोघा आरोपींची नावे आहेत. (Both were sentenced to hard labor in case of rape torture Nashik Latest Crime News)

सिडकोतील उत्तमनगर येथे पहिली घटना २७ ऑक्टोबर २०२१ ला सायंकाळी घडली होती. आरोपी रवींद्र जगताप याने दहावर्षीय अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केला होता. याप्रकरणी मुलीच्या आईने अंबड पोलिसांत दिलेल्या फिर्यादीनुसार आरोपीविरुद्ध विनयभंगासह पॉक्सोअन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अंबडचे पोलिस उपनिरीक्षक एच. एस. पावरा यांनी तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले.

सरकारी पक्षातर्फे ॲड. एस. एस. गोरे यांनी युक्तिवाद केला. आरोपीविरुद्ध गुन्हा शाबीत झाल्याने अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. एस. खरात यांनी परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे त्यास तीन वर्षे सश्रम कारावास व एक हजार रुपयांचा दंड अशी शिक्षा ठोठावली आहे. या खटल्यात पैरवी अधिकारी म्हणून पोलिस अंमलदार सी. एम. सुळे, आर. आर. जाधव यांनी कामकाज पाहिले. तर दुसरी घटना नाशिक रोडच्या सुभाष रोड भागात घडली होती.

या प्रकरणात आरोपी मनोज श्रीवंत याने ११ नोव्हेंबर २०१८ ला चिमुकल्यावर अत्याचाराचा प्रयत्न केला होता. मुलाच्या पालकांच्या फिर्यादीनुसार, आरोपी मनोज याने घरात एकटा असलेल्या मुलावर अनैसर्गिक अत्याचाराचा प्रयत्न केला. नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात अत्याचारासह पॉक्सोअन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

याप्रकरणी पोलिसांनी तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. सरकारी पक्षातर्फे ॲड. दीपशिखा भिडे यांनी युक्तिवाद करीत नऊ साक्षीदार तपासले. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डी. डी. देशमुख यांनी आरोपी मनोज यास तीन वर्षे सश्रम कारावास व आठ हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली.

