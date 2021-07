ब्रह्मगिरी प्रदक्षिणा यंदादेखील भाविकांना बंद

त्र्यंबकेश्‍वर (नाशिक) : मागील दिड वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून देशात कोरोनाचे थैमान सुरु आहे, आगामी काळात कोरोनाची तीसरी लाट येण्याची शक्याता वर्तवण्यात येत असल्याने देशातील अनेक धार्मिक सोहळे घरातच साजरे करावे लागले आहेत. गेल्या वर्षीपासून कोविडमुळे येथे श्रावण महिन्यात ब्रह्मगिरी पर्वतास घालण्यात येणारी प्रदक्षिणा बंद करण्यात आली आहे. या प्रदक्षिणेत २० किलोमीटर व ४० किलोमीटर अशा दोन प्रकारे प्रदक्षिणा घातल्या जातात. लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान हा पर्वत आहे. या प्रदक्षिणेसाठी प्रतिवर्षी लाखो भाविक या हजेरी लावतात.

गेल्या वर्षी ही प्रदक्षिणा कोविडमुळे रद्द करण्यात आली होती. या वर्षीदेखील कोविडमुळे तिसरी लाट येण्याची शक्यता गृहीत धरून रद्द करण्यात आली असल्याचे शुक्रवारी (ता. ३०) महसूल अधिकाऱ्यांनी सांगितले. याबाबत तहसील कचेरीत प्रांत तेजस चव्हाण, तहसीलदार दीपक गिरासे, सहाय्यक पंचायत समिती अधिकारी पाठक, महसूल मंडल अधिकारी, तलाठी व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. ८ ऑगस्टपासून श्रावण महिन्यास सुरवात होत आहे. प्रदक्षिणेस काही भक्त महिनाभर पायी जाण्याचा नियम करतात, तर काही श्रावण सोमवारी, तर काही फक्त तिसऱ्या श्रावण सोमवारी हजेरी लावतात. प्रदक्षिणेस बंदी असल्यामुळे लाखो भाविक मुकणार आहेत. (brahmagiri circumnavigation is again this year closed to devotees)

