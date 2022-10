By

लासलगाव (जि. नाशिक) : लासलगाव आगारातून सुटलेली लासलगाव- नाशिक सकाळी आठची बस औरंगाबाद रोडवरील हॉटेल मिर्चीजवळून जात असताना, अचानक बसचे ब्रेक फेल झाले. मात्र, बसचालकाने दाखविलेल्या प्रसंगाधानाने जवळपास ७५ ते ८० प्रवासी सुरक्षित बचावले. याच ब्लॅक स्पॉटवर मागील आठवड्यात झालेल्या अपघातात ११ प्रवाशांचा बळी गेला होता. ही घटना ताजी असताना, लासलगाव आगराच्या चालकाने दाखविलेल्या समयसूचकतेने दुर्घटना टळली. (Brake failure of ST Bus near Hotel Mirchi Passengers saved due to driver Nashik Latest Marathi News)

हेही वाचा: Nashik : सप्तशृंगी गड घाटात रात्री पडलेली दरड तातडीने हटवली, वाहतूक सुरळीत...

लासलगाव आगाराची नियमित धावणारी लासलगाव- नाशिक बस साडेनऊच्या सुमारास जात असताना, अचानक हॉटेल मिर्चीजवळ बसचे ब्रेक फेल झाले. चालक पी. व्ही. भाबड यांनी प्रसंगावधान दाखवत बस नियंत्रित करून बसमधील जवळपास ७५ प्रवाशांना सुरक्षितपणे आडगाव नक्यापर्यंत पोहोचविले. वाहक डी. यु. राठोड यांनी सर्व प्रवाशांना दुसऱ्या बसमध्ये बसवून रवाना केले. चालक आणि वाहक या दोघांच्या प्रसंगावधानामुळे मोठी दुर्घटना टळल्याने प्रवाशांनी त्या दोघांचे आभार व्यक्त केले.

लासलगाव आगारातील बसेसचा दर्जा अत्यंत खालावला असून, अनेक नादुरुस्त बस रस्त्यावर धावत आहे. कोरोनापूर्वी लासलगाव आगारात ५६ बसेस प्रवाशांच्या सेवेसाठी होत्या. मात्र, आता फक्त ३४ बसेस आहेत. आगारकडून मागणी करूनही नवीन बस येत नसल्याने पालकमंत्री दादा भुसे यांनी याकडे लक्ष देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

हेही वाचा: Nashik Crime News : मोटारसायकली चोरणाऱ्या दोघांना अटक; 3 गाड्या जप्त