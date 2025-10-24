Buffalo Saves Owners Life : म्हशीने वाचविला मालकिणीचा जीव, हल्ला करणाऱ्या तरसाला धडक देत केले ठार, थरारक क्षण पाहून तुम्हीही म्हणाल...

Animal Care : मुक्या जनावरांना जीव लावला तर ते आपल्या मालकाशी किती प्रामाणिक राहतात याची अनेक उदाहरणे आपण इतिहासात आणि वर्तमानातही आपल्या मालकिणीवर तरस हल्ला करत असल्याचे पाहून चवताळलेल्या म्हशीने धाव घेत तरसाला जोरदार धडक दिली अन मालकिण अन तिच्या मुलीचा प्राण वाचविल्याची सुखद घटना खापराळे (ता. सिन्नर) येथे घडली आहे. म्हशीच्या धडकेने तरसाचा जागीच तडफडून मृत्यू झाला. या घटनेची परिसरात जोरदार चर्चा असून म्हशीच्या मालकीणीनर हल्ला करणे तरसाला चांगलेच महागात पडले आहे..याबाबत अधिक माहिती अशी, पांढुर्ली घाटातील करिअर ॲकडमीजवळ संपत सिनारे हे शेतमजूर गवत कापत होते, त्यावेळी अचानक समोरून आलेल्या तरसाने त्यांच्यावर हल्ला केला. त्यांनी आरडाओरड केल्यानंतर तरस सिन्नर- घोटी महामार्ग ओलांडून खापराळे जवळील टेकड्यांकडे गेले. यात मजुराच्या हाताला जखमा झाल्या आहेत..खापराळे येथील सुनीता अनिल बिन्नर या गावाजवळ असलेल्या लहानशा बंधाऱ्यात म्हशींना पाणी पाजण्यासाठी गेल्या होत्या. त्यंच्यासोबत साडेतीन वर्षाची हर्षदा ही त्याची मुलगी होती. याचवेळी टेकडीवरुन खाली येत तरसाने त्यांच्याकडे मोर्चा वळवला. हर्षदावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करत असताना सुनीता यांनी हर्षदाला पोटाजवळ लावून धरले. त्यामुळे तरसाच्या तोंडात सुनीता यांचा हात सापडला. त्यात त्या जखमी झाल्या..घटनेप्रसंगी चार-पाच ग्रामस्थही जवळ होते, त्यांनी तरसाला हुसकावण्याचा प्रयत्न केला. हा सगळा गोंधळ आणि तरसाचा हल्ला पाहून बंधाऱ्यातील पाण्यात असलेल्या म्हशीने चवताळून तरसाकडे वेगाने धाव घेत त्याला जोरदार धडक दिली, या अनपेक्षित हल्ल्यामुळे तरसाचा जागीच मृत्यू झाला. यामुळे सुनीता सानप आणि त्यांची मुलगी हर्षदाचा जीव वाचला. मालकिणीप्रति प्रामाणिक राहिलेल्या या म्हशीच्या धाडसाचे कौतुक संपूर्ण पंचक्रोशीत होत आहे..Animal Attack: कन्नड तालुक्यातील पळसखेडा गावात बिबट्याच्या हल्ल्यात ६५ वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू.घटनेची माहिती वनविभागाला कळताच प्रभारी वनपरिक्षेत्र अधिकारी पुष्पा सातारकर, वनपाल संतोष इंदे, तानाजी भुजबळ यांनी खापराळे येथे जात तरसाचा मृतदेह ताब्यात घेतला. त्यास मोहदरी वनोद्यानात अग्नीडाग देण्यात आला. संपत सिनारे व सुनिता बिन्नर यांच्यावर सिन्नर ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार केल्यानंतर नाशिकरोडच्या बिटको रुग्णालयात दाखल केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.