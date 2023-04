Breaking News : नांदुरीहुन मनमाडकडे जाणाऱ्या एसटीचा चांदवड शिवारात भीषण अपघात

Nashik Breaking News : चांदवड - मनमाड आगाराच्या नांदुरी मनमाड बसला मतेवाडी ता चांदवड शिवारात भीषण अपघात झाला. अपघातात महिला कंडक्टर जागीच ठार तर अनेक प्रवासी गंभीर जखमी झाले.

(Breaking News Terrible accident of ST bus going from Nanduri to Manmad in near Chandwad nashik news)

मनमाड आगाराची बस नांदुरीहुन मनमाड कडे जात असताना देवळा मनमाड रस्त्यावर मतेवाडी शिवारातील गांगुर्डे वस्तीजवळ बस झाडावर आदळली. या अपघातात बसचा एका बाजूने चक्काचूर झाला आहे. अपघातात महिला बस कंडक्टर जागीच ठार झाली. तर काही प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

