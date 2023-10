वाडीवऱ्हे : वीजमीटर बसवून दिले म्हणून बारा हजार रुपये लाचेची मागणी करून तडजोडीनंतर सात हजार रुपयांची लाच घेताना वाडीवऱ्हे येथील महावितरणच्या वरिष्ठ तंत्रज्ञासह एकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली आहे.

वरिष्ठ तंत्रज्ञ नागेश्वर रघुनाथ पेंढारकर (वय ३५) व शुभम रामहरी जाधव (२३), अशी लाच घेणाऱ्यांची नावे आहेत. (bribe of 7 thousand was taken to install electricity meter 2 arrested along with senior technician of Wadivareh Nashik)

तक्रारदारांचे वाडीवऱ्हे गावातील दोन व्यावसायिक आणि एक घरगुती मीटर पेंढारकर यांनी बसवून दिले होते. त्याबद्दल बक्षीस म्हणून पेंढारकर यांनी तक्रारदाराकडे बारा हजार रुपयांची लाच मागितली.

तडजोडीअंती सात हजार स्वीकारण्याचे मान्य केले. ही रक्कम पेंढारकर यांनी एका खासगी व्यक्तीकडे देण्यास सांगितली. त्यानंतर विभागाने सापळा रचून कारवाई करत दोघांना ताब्यात घेतले.

ही कारवाई पोलिस अधीक्षक शर्मिष्ठा वालावलकर, अपर अधीक्षक माधव रेड्डी, उपअधीक्षक नरेंद्र पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सापळा अधिकारी पोलिस निरीक्षक नितीन पाटील, पोलिस नाईक अजय गरुड, प्रभाकर गवळी, महिला पोलिस शिपाई शीतल सूर्यवंशी यांच्या पथकाने केली.