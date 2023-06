Nashik Bribe Crime: येवल्यात पुन्हा शिक्षण विभागात पकडला लाचखोर! लिपिक ACB च्या जाळ्यात!

By

Nashik Bribe Crime : जिल्ह्यातील शिक्षण विभागासह इतर शासकीय कार्यालयातील लाच खोरीच्या घटना व त्यावर होणारी चर्चा ताज्या असतानाच आज पुन्हा येथील पंचायत समितीतील शिक्षण विभागात एक लाचखोर लिपिक लाच घेताना पकडला गेला आहे.

या घटनेमुळे पुन्हा एकदा जिल्ह्याचे शिक्षण क्षेत्र हादरले आहे. (Bribe taker found in education department at yeola Clerk arrested by ACB Nashik Bribe Crime news)

नाशिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने केलेल्या कारवाईमध्ये येथील पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागातील वरिष्ठ लिपिकाला दोन हजाराची लाच घेताना पकडले आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार तक्रारदाराची येथून बदली झाली असून त्याला आवश्यक असलेले पत्र देण्यासाठी सदरचा लिपिक ही रक्कम मागत होतात. प्रत्येक कामासाठी पैसे देणार कसे व कुठून हा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रात होत आहे.

याचमुळे वैतागलेल्या संबंधित कर्मचाऱ्याने हे टोकाचे पाऊल उचलून सदरच्या लिपिकाला पकडून दिल्याची माहिती मिळाली आहे. दरम्यान या कारवाईनंतर शिक्षण विभागामध्ये खळबळ उडाली आहे.

लाचखोर लिपिकाला एलसीबीचे पथक चौकशीसाठी शासकीय विश्रामगृहावर घेऊन गेल्याचेही सांगण्यात आले असून अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही.

दरम्यान,नाशिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलीस अधीक्षक शर्मिष्ठा घारगे- वालवलकर यांनी पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर आजच्या कारवाईमुळे नाशिक जिल्ह्यात लाचखोरावर कारवाईचं शतक पूर्ण झाल्याची चर्चा आहे.

दरम्यान, मागील महिन्यात १० मे रोजी गाय गोठ्याच्या फायलीवर सही करण्यासाठी पंचायत समितीतील ग्रामपंचायत विभागाच्या विस्तार अधिकाऱ्यांसह कंत्राटी कार्यक्रम अधिकार्याला लाच घेण्याचे मान्य केल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले आहे.

या घटनेला महिना उलटत नाही, तोच दुसरी घटना घडल्याने पंचायत समितीच्या कारभाराची ही चर्चा रंगत आहे.