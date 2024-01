NMC News : चालु आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक वादात! महापालिकेला 23 फेब्रुवारीपर्यंत म्हणणे मांडण्याची संधी

नाशिक : चालु आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक मंजूर करताना अंदाजपत्रकात दर्शविलेल्या एकूण किमतीमध्ये कामांचे दायित्व ३३३ कोटी रुपये कमी दाखविण्यात आले होते.

त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक फसवणूक झाल्याचा आरोप शिवसेनेच्या उबाठा गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी केला होता.

त्याविरोधात बडगुजर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, न्यायालयाने महापालिकेला २३ फेब्रुवारीपर्यंत म्हणणे मांडण्याच्या सूचना दिल्या. (budget of current financial year in dispute NMC opportunity to present its opinion till February 23 nashik news)