NMC News : 10 कोटींचा निधी परतीच्या मार्गावर! महापालिकेचे ई-चार्जिंग स्टेशन अद्यापही अपूर्ण

नाशिक : केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम ‘एन-कॅप’ अर्थात नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रॅम अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांची संथगती लक्षात घेता केंद्र सरकारने आता तीन महिन्यांचा अल्टिमेटम दिल्यानंतरही विद्युत विभागाकडून राबविला जाणारा वीस इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्रकल्प पूर्ण होत नसल्याने दहा कोटींचा निधी परतीच्या मार्गावर निघाला आहे. (Fund of 10 crore on way back Municipal echarging stations still incomplete nashik NMC News)