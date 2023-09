Nashik News : इमारत पुनर्विकासाची संधी नाशिकमध्येही उपलब्ध : फय्याज मुलाणी

By

Nashik News : शहरातील प्रमुख रस्त्यालगत जुन्या इमारती पाडून नव्याने इमारती उभ्या राहत आहेत; परंतु याबाबत अनेकांना माहिती नाही. मात्र, आता पुणे, मुंबईसारखीच नाशिकमध्येही इमारत पुनर्विकासाची संधी शासनाने उपलब्ध करून दिली आहे, अशी माहिती सहकारी संस्थांचे जिल्हा उपनिबंधक फय्याज मुलाणी यांनी रविवारी (ता. ३) दिली.

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था आणि सहकारी गृहनिर्माण व अपार्टमेंट्स संस्थांचा महासंघ बी ऑर्बिट ग्रुप यांच्या संयुक्त विद्यमाने गंगापूर रोडवरील कुसुमाग्रज स्मारकाच्या विशाखा हॉलमध्ये एकदिवसीय चर्चासत्र झाले. (Building redevelopment opportunity also available in Nashik news)

या वेळी व्यासपीठावर फय्याज मुलाणी, गृहनिर्माण संस्था महासंघाचे अध्यक्ष ॲड. वसंतराव तोरवणे, महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता संजय अग्रवाल, सहाय्यक अभियंता समीर रकटे, राजेंद्र पवार, पुणे येथील सोसायटी प्लसचे संजय सूर्यवंशी, बी ऑर्बिट ग्रुपचे अभिषेक बिरारी, अभियंता अमित सानप यांच्यासह बांधकाम व्यावसायिक व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

दीपप्रज्वलनानंतर महासंघाचे संस्थापक बिरदीचंद नहार यांच्या प्रतिमेस अभिवादन करण्यात आले. ॲड. तोरवणे यांनी मुलाणी यांचा, तर श्री. सूर्यवंशी यांनी श्री. पवार यांचा सत्कार केला. संजय अग्रवाल, समीर रकटे, श्री. सूर्यवंशी यांचा सत्कार श्री. बिरारी यांनी केला. मधुकर फटांगरे यांनी श्री. बिरारी यांचा सत्कार केला. ॲड. तोरवणे यांनी प्रास्ताविकातून परिषदेच्या आयोजनामागील हेतू विशद केला. श्री. बिरारी यांनी प्रायोजकांच्या परिचयाबरोबरच कार्यक्रमामागील संकल्पना स्पष्ट केली.

इमारत पुनर्विकासाबाबत मार्गदर्शन करताना श्री. सूर्यवंशी यांनी पुनर्विकासासाठी आवश्‍यक सभासद संख्या, त्याबाबतची बांधकाम नियमावली, निविदा, इमारत नूतनीकरण करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांचा आर्थिक ताळेबंद या बाबी महत्त्वाच्या असल्याचे सांगितले.

बांधकाम परवानगीबाबत श्री. रकटे यांनी मार्गदर्शन करताना संबंधितांचे सातबारा उताऱ्यावर नाव असणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. एखाद्या इमारतीचे कम्प्लिशन नसेल, मात्र घरपट्टी लागू झाली असल्यास अशा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ३० टक्के वाढीव एफएसआय मोफत मिळेल, असे सांगितले.

अमित सानप यांनी, प्रमुख मार्गांवरील जुन्या इमारती पाडून नव्या इमारती उभ्या राहत आहेत; परंतु याबाबत अनेकांना माहिती नसल्याचे सांगून वास्तविकता अहवाल महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले.