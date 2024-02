Nashik News : मौजे सुकेणेतील बैलगाडा पश्चिम महाराष्ट्रात प्रथम!

कसबे सुकेणे : मौजे सुकेणे (ता. निफाड) येथील रावसाहेब पाटील मोगल यांच्या गुरु बैलाने लोणंद येथील फाजीलराव बैलासोबत गुरसाळे गावातील प्रभाकर केसरीचे पहिले पर्व जिंकले.

दहा गाड्यांच्या ४५ शर्यतींमध्ये अव्वल येत प्रभाकर केसरीचा किताब मिळविला. तब्बल तीन लाख, तीन हजारांचे पहिले बक्षीस पटकावले. (Bullock cart in Mauje Sukene first in West Maharashtra Nashik News)