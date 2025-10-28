नाशिक

Crime News : नाशिकमध्ये 'बंटी-बबली'ची दहशत! फ्लॅट खाली करण्यासाठी घरमालकाकडे १० लाखांची खंडणी; खोट्या अत्याचाराच्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी

Ten Lakh Ransom Demand Shocks Nashik Suburb : नाशिक उपनगर परिसरात भाड्याने घेतलेला फ्लॅट खाली करण्यासाठी शिबू अन्थोनी जोसेफ आणि प्रियांका अतुल सोनवणे-वाघ (कथित बंटी-बबली) यांनी घरमालकाकडे ₹१० लाखांची खंडणी मागितली आणि खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: उपनगर परिसरात भाडेतत्त्वावर घेतलेला फ्लॅट सोडण्यासाठी कथित बंटी-बबलीने घरमालकाकडे तब्बल दहा लाखांच्या खंडणीची मागणी केली. बंटी-बबली एवढ्यावरच न थांबता, खंडणी न दिल्यास घरमालकाला अत्याचाराच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकीही दिली.

