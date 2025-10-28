Crime News : नाशिकमध्ये 'बंटी-बबली'ची दहशत! फ्लॅट खाली करण्यासाठी घरमालकाकडे १० लाखांची खंडणी; खोट्या अत्याचाराच्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी

नाशिक: उपनगर परिसरात भाडेतत्त्वावर घेतलेला फ्लॅट सोडण्यासाठी कथित बंटी-बबलीने घरमालकाकडे तब्बल दहा लाखांच्या खंडणीची मागणी केली. बंटी-बबली एवढ्यावरच न थांबता, खंडणी न दिल्यास घरमालकाला अत्याचाराच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकीही दिली. .दरम्यान, सध्या शहर पोलिसांप्रति विश्वास असल्याने दोन महिन्यांनी फ्लॅट मालकाने पोलिसांत धाव घेत आपबिती सांगितल्यानंतर उपनगर पोलिसांनी कथित बंटी-बबलीविरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल केला. शिबू अन्थोनी जोसेफ, प्रियांका अतुल सोनवणे-वाघ अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या संशयित बंटी-बबलीची नावे आहेत..अशोक केशवराव ढुबे (६३, रा. ढुबे वस्ती, दोनवाडे, ता. नाशिक) यांच्या फिर्यादीनुसार, उपनगर परिसरातील संघमित्रा हौसिंग सोसायटीजवळील दत्त प्रसाद बिल्डिंगमध्ये त्यांचा फ्लॅट आहे. सदरचा फ्लॅट त्यांनी काही महिन्यांपूर्वी संशयित शिबू व प्रियांका यांना भाडेतत्वावर दिला होता. या दरम्यान संशयितांनी भाडयाने घेतलेला फ्लॅट ताब्यात घेतल्यानंतर तो खाली न करण्याचे संगनमताने ठरविले होते. .दरम्यान, २३ ऑगस्ट २०२५ रोजी घरमालक ढुबे हे सोसायटीत गेले असता, संशयित जोसेफ व प्रियांका यांनी फ्लॅट खाली करुन पाहिजे असेल तर, दहा लाख रुपये द्यावे लागतील, तर, फ्लॅट खाली करून भेटेल अशी धमकीच दिली. एवढेच नव्हे तर, संशयित प्रियांका हिच्या अत्याचाराच्या खोट्या गुन्ह्यात तुला अडकवून जेलमध्ये टाकेल व तिचे पंटर तुझा गेम करून टाकतील’ असा दमही संशयितांनी दिला..अचानक घडलेल्या या प्रकाराने ढुबे घाबरले. दरम्यान, शहर पोलिसांनी गुन्हेगारी प्रवृत्तीविरोधात कायद्याचा बडगा उगारला असून, त्यामुळे नागरिकांमध्येही पोलिसांप्रति विश्वासाचे वातावरण आहे. याच विश्वासाने तक्रारदार ढुबे यांनी पोलिसांकडे धाव घेतली आणि तक्रार दिली. या तक्रारीची पोलिसांनी दखल घेण्यात येऊन संशयितांविरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल केला आहे..Crime: 'तो' ॲसिड हल्ला बनावट! मुलीनेच केला होता बनाव; फोनमध्ये आढळले अश्लील फोटो, व्हिडीओ.बंटी-बबली बेरोजगारदरम्यान, संशयित जोसेफ व प्रियांका हे एकमेकांच्या ओळखीचे असून, परिसरात अशारीतीने ते नागरिकांची लुबाडणूक करीत असल्याचे पोलिसांच्या प्राथमिक तपासातून समोर आले आहे. बेरोजगार असलेल्या या बंटी-बबलीचा पोलिस शोध घेत असून, यांच्याविरोधात आणखीही तक्रारी येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.