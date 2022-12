Nashik Crime News : आणखी 2 घटनांसोबतच शहरात घरफोडीचे सत्र सुरूच!

By

नाशिक : नाशिक परिसरामध्ये घरफोड्या करण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढते आहे. शहरात पुन्हा दोन घरफोड्या झाल्या असून, यात चोरट्यांनी १ लाख ८३ हजारांचा ऐवज चोरून नेला. याप्रकरणी उपनगर व गंगापूर पोलिसात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. (Burglary season continues in city with 2 more incidents Nashik Crime News)

अभिषेक प्रमोद रानडे (रा. महात्मानगर) यांच्या फिर्यादीनुसार, गेल्या २२ ते २७ तारखेदरम्यान त्यांच्या बंद घराच्या किचनच्या खिडकीचे गज अज्ञात चोरट्याने कापले आणि आत प्रवेश केला. चोरट्यांनी घरातील कपाटातून ८८ हजारांची रोकडसह ३० हजारांच्या चांदीच्या वस्तू, २५ हजार रुपयांची सोन्याची अंगठी असा एक लाख ४३ हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला. या प्रकरणी गंगापूर पोलिसात घरफोडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सहायक निरीक्षक येसेकर तपास करीत आहेत.

तर, उपनगर हद्दीमध्ये चोरट्यांनी ज्वेलरी दुकान फोडून ४० हजारांचे दागिने चोरून नेले. वैष्णव सुनील काजळे (रा. देवळालीगाव) यांच्या फिर्यादीनुसार, त्यांचे बिटको पॉईंटवर जलधारा कॉम्प्लेक्समध्ये काजले ज्वेलर्स नावाचे दुकान आहे. गेल्या सोमवारी (ता. २६) मध्यरात्री अज्ञात चोरट्याने दुकानाचे लोखंडी जाळी उचकटून शटक उचकटले. चोरट्यांनी दुकानातून ४० हजार रुपयांचे सोन्या-चांदीचे दागिने चोरून नेले. या प्रकरणी उपनगर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सहायक निरीक्षक भामरे हे तपास करीत आहेत.

