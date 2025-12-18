Nashik Bus Fire : लायनर तापले अन् बस पेटली! नाशिकच्या उड्डाणपुलावर आगीचे तांडव; चौकशीचे आदेश

नाशिक: नंदुरबार- नाशिक मार्गावरील प्रवाशांनी भरलेल्या बसला तांत्रिक अडचण उद्भवली. मात्र प्रसंगावधान राखत प्रवाशांना खाली उतरवत इतर बसची व्यवस्था केली आणि दुरुस्तीसाठी नेत असताना पाथर्डी फाटा परिसरात अचानक पेट घेतल्याने नादुरुस्त बस आगीत भस्मसात झाली. बुधवारी (ता.१७) दुपारी घडलेल्या या ''बर्निंग बस''चा थरार नाशिककरांनी अनुभवला. लायनर तापल्याने बसला आग लागल्याचे प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झाले आहे..एसटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही बस कंत्राटी पद्धतीने एसटी महामंडळाने घेतलेली आहे. धुळे आगाराची ही बस नंदुरबारहून नाशिकच्या दिशेने निघालेली होती. अवघ्या काही किलोमीटरवर नाशिक बसस्थानक असताना, आडगाव परिसरात बसमध्ये तांत्रिक बिघाड जाणवला..यानंतर चालक, वाहकांनी प्रसंगावधान राखत प्रवाशांना बसगाडीतून खाली उतरविले आणि पर्यायी बसमध्ये बसवत पुढील प्रवाशाची व्यवस्था करून दिली. ही बस कंत्राटी पद्धतीने असल्याने दुरुस्तीसाठी पाथर्डी फाटा भागातील कार्यशाळेत नेण्यात येत होती. उड्डाणपुलामार्गे जात असताना पाथर्डी फाटा परिसरात बसने अचानक पेट घेतला आणि काही मिनिटातच संपूर्ण बसला आगीच्या लोळांनी घेरले. त्यातच बस जळून खाक झाली..घटनेची चौकशी होणारअधिकाऱ्याकडे प्राप्त माहितीनुसार बसला आग लागल्याची घटना ब्रेक लायनर गरम झाल्याने घडल्याने घडली. प्राथमिक तपासणीमध्ये ही बाब उघडकीस आली असली तरी या घटनेची सविस्तर चौकशी केली जाणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे..Nashik ST Bus Fire : चालक-वाहकाचे प्रसंगावधान! प्रवाशांना आधीच उतरवल्याने वाचले ४० जीव; एसटीला भीषण आग.परिसरात वाहतूक कोंडीबसला लागलेली आग विझविण्यासाठी अग्निशमन दलाचे बंब दाखल झाले होते. यादरम्यान उड्डाणपुलावरील वाहतूक ठप्प झाली होती. त्यामुळे पुढील काही तासांसाठी परिसरात वाहतूक कोंडी झाली होती..कंत्राटी पद्धतीने चालविली जाणारी ही बस नंदुरबारहून नाशिकला येत होती. तांत्रिक बिघाड लक्षात आल्यानंतर प्रवाशांना उतरविले होते. दुरुस्तीसाठी जात असताना, बसने पेट घेतला. घटनेची चौकशी केली जाईल.- किरण भोसले, विभागीय वाहतूक अधिकारी, एसटी महामंडळ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.