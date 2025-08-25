Nashik City Link Bus : नाशिकमध्ये ‘सिटी लिंक’ बसच्या टायरला आग; चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे १७ प्रवाशांचे प्राण वाचले

जुने नाशिक: पौर्णिमा बस स्टॉप परिसरात रविवारी (ता. २४) दुपारी नाशिक रोड ते लेखानगर दरम्यान धावणाऱ्या सिटी लिंक बसच्या (एमएच १५ जीव्ही ७६९३) टायरला अचानक आग लागल्याने प्रवाशांमध्ये एकच गोंधळ उडाला. या बसमध्ये एकूण १७ प्रवासी प्रवास करत होते. आगीचे लोट निघताना नागरिक आणि चालकाच्या लक्षात आल्यानंतर चालकाने प्रसंगावधान राखत बस थांबवली व प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढले..तत्काळ अग्निशामक विभागास माहिती देण्यात आली. केंद्रप्रमुख किशोर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली लीडिंग फायरमन दिनेश लासुरे, फायरमन अभिजित देशमुख, प्रशिक्षणार्थी फायरमन अथर्व डुंबळे, आदित्य तासकर, वैभव कवरे, अभिजित आव्हाड यांनी काही मिनिटांत घटनास्थळी दाखल होऊन पाण्याचा मारा करून आगीवर नियंत्रण मिळवले. बसच्या टायरला लागलेल्या आगीमुळे महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली होती. मात्र आग आटोक्यात आल्यानंतर वाहतूक सुरळीत करण्यात आली..Pune Ganeshotsav 2025 : पुण्यात गणेश प्रतिष्ठापनेनिमित्त वाहतुकीत बदल, 'हे' रस्ते वाहतुकीस राहणार बंद; पर्यायी मार्गांविषयी जाणून घ्या .गणेशोत्सवानिमित्त या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर मूर्ती विक्रीचे स्टॉल लागले आहेत. रविवारी नागरिकांची गर्दीही होती. आग वेळीच लक्षात आली नसती तर बससह परिसरातील स्टॉललाही धोका निर्माण झाला असता. सुदैवाने तसे झाले नाही. बसमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने टायरला आग लागली असावी, असा अंदाज वर्तविण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.