Nashik City Link Bus : नाशिकमध्ये ‘सिटी लिंक’ बसच्या टायरला आग; चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे १७ प्रवाशांचे प्राण वाचले

City Link Bus Tire Catches Fire in Nashik : नाशिकमधील पौर्णिमा बस स्टॉपजवळ सिटी लिंक बसच्या टायरला आग लागल्याने प्रवाशांमध्ये गोंधळ उडाला होता. अग्निशमन दलाने तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत आग विझवली.
Updated on

जुने नाशिक: पौर्णिमा बस स्टॉप परिसरात रविवारी (ता. २४) दुपारी नाशिक रोड ते लेखानगर दरम्यान धावणाऱ्या सिटी लिंक बसच्या (एमएच १५ जीव्ही ७६९३) टायरला अचानक आग लागल्याने प्रवाशांमध्ये एकच गोंधळ उडाला. या बसमध्ये एकूण १७ प्रवासी प्रवास करत होते. आगीचे लोट निघताना नागरिक आणि चालकाच्या लक्षात आल्यानंतर चालकाने प्रसंगावधान राखत बस थांबवली व प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढले.

