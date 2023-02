Nashik Accident News : नाशिक हुन चाळीसगाव जाणाऱ्या बसला सांगवी फाटा येथे अपघात

नाशिक : नाशिकहून चाळीसगाव कडे जाणाऱ्या चाळीसगाव डेपोच्या बसला नऊ वाजून पंचवीस मिनिटांनी सांगवी फाटा तालुका देवळा येथे अपघात झाला.

स्पीड ब्रेकर वर कंटेनर मागून आदळल्याने अपघात झाल्याचे आढळून येत आहे . अपघातात पुढील प्रवासी जखमी झालेले आहेत. (Bus going from Nashik to Chalisgaon met with an accident at Sangvi Phata Nashik Accident News)

वाहन चालक जितू पवार, वाहक योगेश राठोड प्रवासी, नामदेव आहेर शिरसाटे, विजया खाडे नाशिक ,पुरुषोत्तम खाडे नाशिक, विजय पवार दिंडोरी सुभाष बोरसे नाशिक ,प्रदीप शांताराम पाटील नाशिक, प्रशांत शिवाजी बोरसे नाशिक,अशा हिलाल पवार नाशिक, श्याम मधुकर विसपुते, कमल गोकुळ साळुंखे नासिक,आप्पा किसन मोरे, भालचंद्र चिंचोळे नाशिक, विजय पवार मंगला भालचंद्र चिंचोले नाशिक इत्यादी आहेत.

तर उर्वरित तीन गंभीर जखमींना मालेगाव शासकीय रुग्णात हलवण्यात आले अपघाताची माहिती मिळताच उमराणाचे कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती प्रशांत देवरे माजी सभापती विलास देवरे व जाणता राजा दक्षिण नंदुर यांनी घटनास्थळी धाव घेतली.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या व सुमा कंपनीच्या रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाल्या. सर्व जखमींना उपचारासाठी मालेगाव व उमराणेतील ग्रामीण रुग्णालयात हलवण्यात आले.

