Maratha Reservation : मराठा आरक्षणामुळे वातावरण चिघळल्याने नाशिकहून छत्रपती संभाजीनगर तसेच जिल्ह्यांतर्गत येवल्‍यासाठी बससेवा ठप्प झालेली होती.

परंतु आंदोलन निवळल्‍यानंतर शुक्रवार (ता.३) सकाळपासून छत्रपती संभाजीनगर तसेच येवल्‍यासाठी बससेवा पूर्ववत करण्यात आली आहे. (Bus service to and from Chhatrapati Sambhajinagar and yeola was restored nashik news)

नियोजित वेळापत्रकानुसार शुक्रवारी सर्व बसफेऱ्या पूर्ण झाल्‍याची माहिती महाराष्ट्र राज्‍य मार्ग परिवहन महामंडळाचे विभाग नियंत्रक अरुण सिया यांनी दिली.

नवीन सीबीएस बसस्थानकावरून सकाळपासून छत्रपती संभाजीनगरसाठी बस सोडण्यात आल्‍या. तसेच पुण्यासह इतर मार्गांवरही निर्धारित वेळापत्रकानुसार बसगाड्या धावल्‍याचे त्‍यांनी नमूद केले.

राज्‍यस्‍तरावर मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाची धग निर्माण झालेली असल्‍याने गेल्‍या काही दिवसांपासून सार्वजनिक वाहतूक व्‍यवस्‍था प्रभावित झाली होती.

नाशिकहून छत्रपती संभाजीनगर तसेच जिल्ह्यांतर्गत येवल्‍याची बससेवा ठप्प झालेली होती. सणासुदीच्‍या पार्श्वभूमीवर बससेवा पूर्ववत होण्याची प्रतीक्षा प्रवाशांना लागून होती. अखेर सेवा सुरु झाल्‍याने प्रवाशांनीदेखील सुटकेचा श्‍वास सोडला आहे.