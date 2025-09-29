Crime News : तुझा जीव घेऊ...', तगाद्याच्या जाचाला कंटाळला, अखेर नाशिकच्या व्यावसायिकाने संपवलं जीवन

नाशिक: कोरोनामुळे व्यवसायात नुकसान झाल्याने मित्रांकडून उसनवार पैसे घेतले असता, राहिलेल्या चार लाखांच्या वसुलीसाठी संशयित मित्रांनी तगादा लावला. या जाचाला कंटाळून अखेर व्यावसायिक युवकाने गळफास घेत आत्महत्या केल्याप्रकरणी दोन संशयितांविरोधात इंदिरानगर पोलिसांत आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अभिषेक अरुण महाजन (वय ३५, रा. आनंदिता सोसायटी, रामनगर, इंदिरानगर) असे आत्महत्या केलेल्या व्यावसायिक युवकाचे नाव आहे. .सागर व आकाश गायकवाड (दोघे रा. सीरिन मिडोज, गंगापूर रोड) अशी संशयितांची नावे आहेत. सायली अभिषेक महाजन यांच्या फिर्यादीनुसार, अभिषेक हे २०१६ मध्ये सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील कंपनीत नोकरीला होते. त्या वेळी त्यांची संशयित आकाश गायकवाड याच्याशी ओळख झाली होती. त्यानंतर अभिषेक यांनी २०१८ मध्ये ओझर येथील दहावा मैल येथे एस. एस. पाईप, बालाजी इंडस्ट्रीज ही कंपनी सुरू केली..त्यानंतर आलेल्या कोरोना महामारीत त्यांच्या कंपनीला मोठे आर्थिक नुकसान झाले. त्यामुळे त्यांनी २०२३ मध्ये कंपनी बंद केली. एस. एस. पाईप ट्रेडिंग कंपनी सुरू केली. त्या वेळी अभिषेक यांना ट्रेडिंगसाठी निधी कमी असल्याने सागर गायकवाड यांच्याकडून २२ लाख रुपये आयएमपीएस व आरटीजीएसद्वारे उसनवार घेतले. त्यातील १८ लाख रुपये परतही केले..गेल्या २९ ऑगस्टला संशयित दोघे अभिषेक यांच्या घरी आले आणि त्यांनी राहिलेल्या रकमेवरून तगादा लावत दमदाटी केली. त्यामुळे अभिषेक हे नैराश्यात आले होते. संशयितांनी अभिषेक यांच्या आईला संपर्क साधून त्यांच्याकडेही पैशांचा तगादा लावला होता. संशयितांकडून होत असलेल्या तगाद्याने ते दबावात आले होते..Pali Police: पाली पोलिसांची कार्यतत्परता; हरवलेली बॅग त्यातील चार लाख महत्त्वाचे चेक अवघ्या अर्ध्या तासात शोधून मूळ मालकाला सुपूर्द.शुक्रवारी (ता. २६) पत्नी सायली मुलीला शाळेत सोडायला गेल्या होत्या. त्या दुपारी एकच्या सुमारास घरी परत आल्या असता, अभिषेक यांनी बेडरूममध्ये पंख्याला ओढणीच्या सहाय्याने गळफास लावून घेत आत्महत्या केल्याचे दिसले. दरम्यान, इंदिरानगर पोलिसांत संशयित गायकवाड बंधूंविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सहायक निरीक्षक भूषण सोनार तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.