नाशिक

Crime News : तुझा जीव घेऊ...', तगाद्याच्या जाचाला कंटाळला, अखेर नाशिकच्या व्यावसायिकाने संपवलं जीवन

Background of the Businessman : नाशिक येथील व्यावसायिक युवक अभिषेक महाजन यांनी मित्रांकडून घेतलेल्या उसनवारीच्या रकमेसाठी होत असलेल्या सततच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केली
Suicide

Suicide

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: कोरोनामुळे व्यवसायात नुकसान झाल्याने मित्रांकडून उसनवार पैसे घेतले असता, राहिलेल्या चार लाखांच्या वसुलीसाठी संशयित मित्रांनी तगादा लावला. या जाचाला कंटाळून अखेर व्यावसायिक युवकाने गळफास घेत आत्महत्या केल्याप्रकरणी दोन संशयितांविरोधात इंदिरानगर पोलिसांत आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अभिषेक अरुण महाजन (वय ३५, रा. आनंदिता सोसायटी, रामनगर, इंदिरानगर) असे आत्महत्या केलेल्या व्यावसायिक युवकाचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
FIR
Businessman
sucide case
Covid

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com