Panchwati Accident : ट्रकखाली चिरडून व्यावसायिकाचा मृत्यू

पंचवटी - स्वतःच्या मालवाहू गाडीचे फाळके दोरीने बांधत असताना अचानक दोरी तुटून तोल गेल्याने, व्यावसायिक थेट भरधाव ट्रकच्या चाकाखाली आल्याची घटना विडी कामगारनगर चौकात घडली. या भीषण अपघातात दुर्गानगर येथील रहिवासी जितेंद्र गिरासे यांचा जागीच मृत्यू झाला. रस्त्यावर पडलेल्या ढिगाऱ्यांमुळे अपघात झाल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे..जितेंद्र गिरासे सकाळी विडी कामगारनगर चौकात दूध घेण्यासाठी थांबले होते. दूध घेतल्यावर, ते आपल्या पाणीवाटप करणाऱ्या मालवाहू गाडीचे मागील फाळके दोरीने बांधत होते. मात्र, अचानक दोरी तुटल्याने गिरासे यांचा तोल गेला आणि दुर्दैवाने त्याच वेळी मिरची हॉटेलकडून अमृतधामच्या दिशेने जाणाऱ्या एका भरधाव ट्रकच्या मागच्या चाकाखाली ते सापडले..ट्रकचे टायर कमरेवरून गेल्याने गिरासे यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघाताची माहिती मिळताच आडगाव पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय पिसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. प्राथमिक तपासानुसार, दोरी तुटून तोल गेल्याने हा अपघात घडल्याचे प्रथमदर्शनी समोर येत आहे.....तर प्राण वाचले असतेसिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नावाखाली मिरची हॉटेल ते अमृतधाम दरम्यान संपूर्ण रस्ता जागोजागी खोदून ठेवण्यात आला आहे. अपघातस्थळी कंत्राटदाराने मातीचे मोठे ढीग रस्त्यालगतच साचवून ठेवल्याने रस्ता अरुंद झाला आहे. विशेष म्हणजे, रस्ते विकासाच्या नावाखाली येथील जुने गतिरोधक काढून टाकण्यात आले. गतिरोधक नसल्याने अवजड वाहने सुसाट धावत असतात. येथे गतिरोधक असते, तर ट्रकचा वेग कमी होऊन जितेंद्र गिरासे यांचे प्राण वाचले असते, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.