Nashik Chhagan Bhujbal News : ....यामुळे केली शिवीगाळ; मंत्री भुजबळांना फोन करणाऱ्याची पोलिसांसमोर कबुली

Nashik Chhagan Bhujbal News : राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी ब्राह्मणांविरोधी आक्षेपार्ह वक्तव्य एका कार्यक्रमात केले. त्यामुळे आपण दुखावलो गेलो. त्याच भावनेतून त्यांचा संपर्क क्रमांक मिळवून शिवीगाळ केली.

तसेच, अश्लील भाषेत संदेश (एसएमएस) पाठविल्याची कबुली संशयित इंद्रनिल विभास कुलकर्णी (वय ४४, रा. छत्रपती संभाजीनगर) याने पोलिसांना दिली आहे. (Caller of Minister Bhujbal confesses to police reason of abusing nashik crime news)

नाशिक शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने संशयित इंद्रनिल कुलकर्णी यास छत्रपती संभाजीनगर येथून ताब्यात घेतले. या प्रकरणी ‘राष्ट्रवादी’चे अंबादास खैरे यांच्या फिर्यादीनुसार अंबड पोलिसांत मंत्री छगन भुजबळ यांना शिवीगाळ करणाऱ्या अज्ञात संशयितांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

ज्या मोबाईल क्रमांकावरून भुजबळ यांना संपर्क साधण्यात आला होता, त्या नंबरवरून तांत्रिक माहितीच्या आधारे संशयित संभाजीनगरमध्ये असल्याचे पोलिसांनी निष्पन्न केले होते. त्यानुसार पथकाने संभाजीनगरमधून संशयित कुलकर्णी यास अटक केली.

संशयित कुलकर्णी याचा सौरऊर्जा उपकरण विक्रीचा व्यवसाय असून, प्राथमिक चौकशीतून तो कोणत्याही संघटनांशी संबंधित नसल्याचे समोर आले आहे. परंतु, भुजबळ यांनी ब्राह्मण समाजाविषयी केलेल्या वक्तव्याने दुखावल्याने त्याने गुगलवरून भुजबळ यांचा संपर्क क्रमांक मिळविला. त्यावर संपर्क साधून शिवीगाळ केली.

तसेच, अश्लील भाषेत संदेश‌ही पाठविल्याचे त्याने पोलिसांना सांगितले. कुलकर्णी याच्यावर यापूर्वी कोणत्याही स्वरूपाचे गुन्हे दाखल नसल्याचीही माहिती पोलिसांनी दिली. तपासासाठी कुलकर्णी यास अंबड पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.