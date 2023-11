नाशिक : शहर परिसरात घरफोडीसह चोरीच्‍या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. वेगवेगळ्या घटनांमध्ये चोरट्यांनी चार लाखांचा ऐवज चोरून नेला आहे. सर्वसामान्‍यांनी दिवाळी साजरी केल्‍यानंतर आता चोरट्यांची देवदिवाळी जोरात असल्‍याचे चित्र आहे. (Came devotee and got killed Devdiwali of Thieves everywhere with Shiva Mahapuran Nashik)

पहिल्‍या घटनेत पंचवटीतील अमृतधाम, साईनगर परिसरात सुरू असलेल्या बांधकामाच्‍या ठिकाणाहून १४ मजुरांचे मोबाईल चोरीस गेले. मजूर राहत असलेल्या घरातील कडी उघडून २५ हजार रुपयांचे मोबाईल लांबविले.

याप्रकरणी पंचवटी पोलिस ठाण्यात गुन्‍हा दाखल झाला आहे. दुसऱ्या घटनेत आडगाव शिवारातील श्रीरामनगरला चोरट्याने सागर मच्छिंद्र चव्हाण यांच्या घराचे कुलूप तोडून ६५ हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने चोरले.

याच भागातील तिसऱ्या घटनेत रामलीला लॉन्स येथे तुलसी विवाह कार्यक्रमानिमित्त आयोजित महाप्रसादाच्या कार्यक्रमात गर्दीचा फायदा उचलत चोरट्याने संगीता कारभारी साबळे यांच्या गळ्यातील ४० हजार रुपयांची सोन्याची पोत ओरबडली. दोन्ही घटनांप्रकरणी आडगाव पोलिसांत गुन्‍हा दाखल झाला आहे.

चौथ्या घटनेत त्र्यंबक रोडवरील जिल्हा परिषदेच्या इमारतीच्‍या सुरू असलेल्‍या बांधकामाच्‍या ठिकाणाहून लोखंडी साहित्य चोरट्यांनी लांबविले. ११ ते २० नोव्हेंबरदरम्यान तब्‍बल एक लाख ३३ हजार ८८२ रुपयांचे बांधकाम साहित्य चोरीस गेल्‍याचे फिर्यादीत म्‍हटले आहे.

पाचव्‍या घटनेत द्वारका बसथांब्‍यावर रोणिका सुनील पगार (रा. देवळाली कॅम्प) यांच्याकडील ४२ हजार ६५० रुपयांचे दागिने पर्समधून चोरले. भद्रकाली पोलिस ठाण्यात त्‍यांनी फिर्याद दिली आहे.

सहाव्‍या घटनेत पाथर्डी फाट्यावर आयोजित शिवमहापुराण कथेसाठी आलेल्या सरस्वती दत्तात्रय सूर्यवंशी (रा. काठे गल्ली) यांची ३० हजार रुपयांची पोत चोरट्याने लांबविली. इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात गुन्‍हा दाखल केला आहे.

सातव्‍या घटनेत विजय नामदेव कापडी यांची ५० हजारांची दुचाकी चोरट्याने कुमार हॉटेलच्या बाजूकडील परिसरातून चोरली. सातपूर पोलिस ठाण्यात गुन्‍हा दाखल झाला आहे.

आठव्‍या घटनेत भगूर रेल्वे उड्डाणपूल भागात दुचाकीवर आलेल्‍या तिघांनी रस्‍त्‍यावरून चाललेल्‍या मोहसीन अबुबकर खान यांच्याकडील मोबाईल हिसकावून नेला. दहा हजारांचा मोबाईल चोरीस गेल्‍याची फिर्याद त्‍यांनी देवळाली कॅम्प पोलिस ठाण्यात दिली आहे.