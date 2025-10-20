Crime News : नाशिकच्या नामांकित सराफाला पावणे दोन लाखांचा गंडा! ऑनलाइन फसवणूक करून सोन्याचे कॉइन पळवले

नाशिक: कॅनडा कॉर्नर येथील नामांकित सराफाच्या दुकानात आलेल्या दोघा भामट्यांनी सुमारे पावणे दोन लाखांचे सोन्याचे कॉइन खरेदी केले. पावणे दोन लाखांची रक्कम ऑनलाईन वर्ग केली. मात्र, त्यानंतर गुजरात पोलिसांनी सदरची रक्कम ‘होल्ड’ केल्याने भामट्यांनी फसवणूक केल्याचे समोर आले. याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पवनकुमार राठोड, राहुल सोनी असे दोघा संशयित भामट्यांची नावे आहेत. .वैभव महिंद्र तांबट (वय ३९, रा. उषाकिरण सोसायटी, उंटवाडी रोड) यांच्या फिर्यादीनुसार, ते कॅनडा कॉर्नर येथील नामांकित चंदूकाका सराफ या सराफी दुकानात नोकरीला आहेत. गेल्या २५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सायंकाळी संशयित दोघे दुकानात आले. त्यांनी दुकानातून १ लाख ७८ हजार ५३० रुपयांचे सोन्याचे तीन कॉइन खरेदी केले. .त्यानंतर संशयितांनी १ हजार ९०४ रुपये रोख स्वरूपात दिले, तर उर्वरित १ लाख ७६ हजार ६२६ रुपये ऑनलाईन स्वरूपात वर्ग केले. त्यानंतर संशयित तीन सोन्याचे नाणे घेऊन पसार झाले. दरम्यान, गुजरात पोलिसांनी सदरची रक्कम ‘होल्ड’ केली. सूरत (गुजरात) येथील संतोष फुलाभाई माळी यांचे बँक खाते हॅक करण्यात येऊन त्यावरून १ लाख ७६ हजार २६२ रुपये वर्ग करण्यात आले होते. .Crime News : नाशिकमध्ये विदेशी मद्याची तस्करी! स्कॉर्पिओ कारसह ६ लाखांचा मुद्देमाल सातपूर पोलिसांच्या ताब्यात.याबाबत सूरतमधील पूना पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यामुळे गुजरात पोलिसांनी पाठपुरावा करीत सदरची रक्कम ‘होल्ड’ केली होती. याबाबत न्यायालयाने सदरची रक्कम माळी यांना परत देण्याचेही आदेश देण्यात आल्याने चंदूकाका सराफांकडून सदरची रक्कम माळी यांच्या बँक खात्यावर परत वर्ग करण्यात आली. मात्र यात दोघा संशयितांनी चंदूकाका सराफ पेढीची आर्थिक फसवणूक केली आहे. याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.