Ashok Kharat Fraud : अशोक खरात की लक्ष्मण? नाशिकच्या भोंदूबाबाचा खरा चेहरा समोर; दहावी मार्कशीटमधील 'या' आकड्यांनी उडाली खळबळ, कसं बदललं नाव?

नाशिक : भोंदूबाबा अशोक खरात याचे एकामागून एक धक्कादायक कारनामे आता उघड होत (ashok kharat fake baba nashik scam) असून, या प्रकरणामुळे राज्यभरात मोठी खळबळ उडाली आहे. एका पीडित महिलेनं त्याच्याविरोधात तक्रार दाखल केल्यानंतर या प्रकरणाला वाचा फुटली..स्वतःला 'कॅप्टन' म्हणून ओळख देणारा अशोक खरात हा दहावी नापास असल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, स्वतःला अंकशास्त्रतज्ञ म्हणवणारा हा व्यक्ती दहावीच्या परीक्षेत गणित विषयात अपयशी ठरला होता. त्याच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबतचे हे वास्तव आता उघड झाले आहे..उपलब्ध गुणपत्रिकेनुसार, त्याला एकूण २५१ गुण मिळाले असून त्याची टक्केवारी सुमारे ३५.८८ टक्के आहे. विषयानुसार गुण पाहता, मराठीमध्ये ३९, इंग्रजीत ३७, गणितात २८, विज्ञानात ६२, समाजशास्त्रात ३८ आणि हिंदीमध्ये ४७ गुण मिळाले आहेत..अशोक खरात हा सिन्नर तालुक्यातील कहांडळवाडी येथील रहिवासी असून, वावी येथील माध्यमिक शाळेत तो शिक्षण घेत होता. त्याच्या दहावीच्या मार्कशीटवर १ जून १९६५ ही जन्मतारीख नमूद असून, त्याचे मूळ नाव 'लक्ष्मण' होते. नंतर गॅझेटद्वारे त्याने 'अशोक कुमार' असे नाव बदलल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..'कॅप्टन' होण्यामागची कहाणीकहांडळवाडी (ता. सिन्नर) हे त्याचे मूळ गाव आहे. त्याचे शिक्षण केवळ आठवीपर्यंतच झाले. घरावर पत्रे टाकण्यासाठी वडिलांनी त्याला चार हजार रुपये दिले होते; मात्र हे पैसे घेऊन तो घरातून निघून गेला. तब्बल चार वर्षांनी तो परतला. या काळात त्याने खलाशी म्हणून काम केल्याची माहिती समोर आली आहे..१९९२ साली तो नाशिकमध्ये दाखल झाला. पुढे २००४ मध्ये कॅनडा कॉर्नर परिसरात 'ओकस प्रॉपर्टी' या नावाने फलक लावून त्याने ज्योतिष व्यवसाय सुरू केला. सुरुवातीला किरकोळ वस्तू कमी किमतीत घेऊन, जादूटोणा आणि वशीकरणाच्या नावाखाली त्या वस्तूंची मोठ्या किमतीत विक्री करण्याचा धंदा त्याने सुरू केला. हळूहळू लोक त्याच्या जाळ्यात अडकत गेले आणि त्याने सिन्नर तालुक्यातील मिरगाव परिसरात आपले कार्यक्षेत्र निर्माण केले.