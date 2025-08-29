नाशिक

Vani Accident : टॅक्टर ट्रॉलीस कारची धडक; १३ महिलांसह १४ जखमी

गतिरोधक न दिसल्याने सप्तशृंगी गडावर दर्शन घेवून परतणाऱ्या टाटा पंच कारने शेतमजुरांच्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीस दिली धडक.
वणी - वणी - नाशिक रस्त्यावरील कृष्णगांव येथे असलेले गतिरोधक न दिसल्याने सप्तशृंगी गडावर दर्शन घेवून परतणाऱ्या टाटा पंच कारने शेतमजुरांच्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीस धडक दिल्याने ट्रॉली पलटी होवून ट्रॉलीत बसलेले दहा शेत मजुर महिला, कारमधील ३ महिला भाविकांसह १४ जण जखमी झाले आहे.

