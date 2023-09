By

Nashik Crime : इंदिरानगर परिसरातील वडाळ्यात पत्नीस तोंडी तिहेरी तलाक देणाऱ्या पतीविरोधात इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात मुस्लिम महिला विवाहित अधिकाराचे संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

इम्रान हुसेन शेख (रा. सोनवणे मळा, पाथर्डी फाटा) असे संशयिताचे नाव आहे. (Case against husband in case of triple talaq Nashik Crime)

विवाहितेच्या फिर्यादीनुसार, विवाहानंतर पती इम्रानने शारिरीक व मानसिक छळ करीत पत्नीकडे माहेराहून एक लाख रुपये आणण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर विवाहितेने तिच्या नातलगांच्या मध्यस्थीने वाद सोडवण्याचा प्रयत्न केला.

त्यासाठी ती नातलगांसह गेल्या शुक्रवारी (ता.१) नाशिकला आली. चर्चेत पती इम्रान यास ‘तु मला का नांदवत नाही’ अशी विचारणा केली असता, त्यावरून वाद झाला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यावेळी इम्रानने तोंडी ‘तलाक, तलाक, तलाक’ असे बोलत तुझा व माझा संबंध आजपासून संपला, तुला कोणतीही भरपाई मिळणार नाही’ असे सांगितले.

त्यामुळे विवाहितेने इंदिरानगर पोलिस ठाणे गाठून पतीविरोधात फिर्याद दाखल केली आहे. त्यानुसार गुन्हा दाखल झाला असून, शहरातील हा तिहेरी तलाकचा पहिलाच गुन्हा दाखल झाला आहे.