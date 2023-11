Nashik Crime: वृद्धाची फसवणूक केल्याप्रकरणी मिलिंद दंडे यांच्याविरुद्ध गुन्हा

By

नाशिक रोड : वृद्‌धाची फसवणूक केल्याप्रकरणी परिसरातील प्रसिद्ध दंडे ज्वेलर्सचे संचालक मिलिंद दंडे यांच्याविरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशाने उपनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Case against Milind Dande for cheating old man Nashik Crime)

नाशिक, पुणे रोड येथे उड्डाणपुलाजवळील दंडे ज्वेलर्सचे संचालक मिलिंद दंडे (वय ५१) यांनी ८ एप्रिल २०१९ ते १० मार्च २०२३ या कालावधीत विवेकानंद शिवराम उमराणी (वय ७६, रा. गंगापूर रोड) यांना सोन्यावर ११ टक्के वाढ देतो, असे सांगून त्यांचा विश्वास संपादन केला.

त्यानुसार उमराणी यांनी चार वर्षांच्या कालावधीत ४४ तोळे सोन्याचा व्यवहार केला. अनेक वर्षे उलटूनही श्री. दंडे यांच्याकडून सोन्यावरील मोबदला अथवा ११ टक्के वाढ मिळत नसल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर श्री. उमराणी यांनी श्री. दंडे यांच्याकडे याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी टाळाटाळ केली.

आपली फसवणूक झाली असल्याचे श्री. उमराणी यांच्या लक्षात येताच त्यांनी हे लक्षात आल्यावर उमराणी यांनी तक्रारीवरून उपनगर पोलिस ठाण्यात मिलिंद दंडे यांच्याविरुद्ध अपहाराचा गुन्हा दाखल केला आहे.