SAKAL Impact News : उपायुक्तांच्या कानउघाडणीनंतर गुन्हा दाखल

नाशिक : गोल्फ क्लब मैदान येथे अज्ञात चोरट्यांनी आठ- दहा चारचाकींच्या काचा फोडून महागड्या मोबाईलसह ऐवज चोरून नेला होता. याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिसात चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला, परंतु सरकारवाडा पोलिसात फक्त मोबाईल गहाळचा अर्ज तक्रारदाराकडून घेण्यात आला होता.

याप्रकरणी ‘सकाळ’ मधून वृत्त प्रसिद्ध होताच, परिमंडळ एकचे उपायुक्तांनी सरकारवाडा पोलिसांची कानउघाडणी केल्यानंतर संबंधित तक्रारदारास पुन्हा पोलिस ठाण्यात बोलावून रीतसर मोबाईल चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. (case filed after Sakal News impact by Deputy Commissioner on theft case near golf club nashik crime news)

रविवारी (ता. २०) गोल्फ क्लब मैदानालगत आणि टिळकवाडी रस्त्यावर पहाटे अनेकांनी चारचाकी वाहने पार्क केले आणि जॉगिंग व स्वीमिंग साठी गेले. ते परतले असता, अज्ञात चोरट्यांनी आठ ते दहा चारचाकी वाहनांच्या काचा फोडून महागडे मोबाईल व वस्तू चोरून नेल्या होत्या.

यात उद्योजक महेंद्र छोरिया (रा. सावरकरनगर, गंगापूर रोड) यांचा एक लाखांचा महागडा आयफोन चोरट्याने चोरून नेला. त्यांनी तत्काळ सरकारवाडा पोलिस ठाणे गाठून घडला प्रकार सांगितल्यानंतरही ठाणे अंमलदार असलेल्या महिला पोलिस कर्मचाऱ्याने त्यांच्याकडून मोबाईल गहाळचा अर्ज लिहून घेतला.

हेही वाचा : गरज आहे पंढरपूर पुन्हा समतेचे पीठ होण्याची....

हेही वाचा: Nashik Crime News : विद्यार्थिनीच्या विनयभंग प्रकरणी कलाशिक्षकाला सक्तमजुरीची शिक्षा

तर त्याचवेळी गोल्फ क्लब मैदानालगतच्या कार फोडीप्रकरणी मुंबई नाका पोलिसात चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी ‘सकाळ’ मधून सविस्तर वृत्त प्रकाशित होऊन सरकारवाडा पोलिसांच्या कामकाजावर प्रश्‍न उपस्थित केले होते. याची गंभीर दखल परिमंडळ एकचे पोलिस उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण यांनी घेतली आणि सरकारवाडा वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसह अंमलदारांची कानउघाडणी केली.

तसेच, तत्काळ तक्रारदारांना बोलावून घेत मोबाईल चोरीचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, खडबडून जाग आलेल्या सरकारवाडा पोलिसांनी उद्योजक छोरिया यांना यांच्याशी संपर्क साधून रीतसर मोबाईल चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्ह्याचा तपास पोलिस नाईक जाधव हे करीत आहेत.

हेही वाचा: Nashik Crime News : एक्स्प्रेसमधून चोरलेला Mobile, Laptop हस्तगत