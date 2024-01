Nashik Fraud Crime : क्रेडिट कार्डधारकांची फसवणूकप्रकरणी गुन्हा दाखल; 33 लाखांची फसवणूक

नाशिक : आरबीएल बजाज क्रेडिट कार्ड बंद करण्याच्या नावाखाली त्या कार्डचा वापर करून ४१ तक्रारदारांना ३३ लाख ३५ हजारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गंगापूर पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे.

संशयित कमलेश मनसुब खटकाळे (रा. सातपूर-अंबड लिंकरोड, चुंचाळे शिवार) पसार झाला असून, पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. मात्र, फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना वसुलीसाठी येणाऱ्यांना सामोरे जावे लागते आहे. (case has been registered in case of fraud of credit card holders nashik crime news)