Nashik Fraud Crime : मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेच्या नावाने ज्येष्ठांची फसवणूक

वावी : सिन्नर तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये काही दिवसांपासून अस्तित्वात नसलेल्या मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेच्या नावाने ६० वर्षावरील ज्येष्ठांना फसवण्याचा प्रकार सुरू आहे.

या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ज्येष्ठांकडून कागदपत्रे व त्यासोबतच शंभर ते दीडशे रुपये उकळले जात असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे. (Fraud of senior citizens in name of Chief Minister vayoshri Yojana nashik crime news)