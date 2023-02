Nashik Crime News : कॉलेजरोड परिसरात वीजचोरीचा पर्दाफाश गंगापूर पोलिसात गुन्हा दाखल

नाशिक : महावितरण (MSEDCL) वीज कंपनी तोट्यात असण्यामागे वीजचोरी कळीचा विषय आहे. (case has been registered in Gangapur police after electricity theft was uncovered in College Road area nashik news)

शहरातील झोपडपट्टी परिसरात वीजचोरीचे प्रकार सर्रासपणे होत असल्याचे बोलले जात असताना, कॉलेजरोडसारख्या शहरातील उच्चभ्रु वसाहतीतील अपार्टमेंटमध्ये वीजचोरी केली जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

प्रवीण मधुकर खर्डे (रा. साई अनुसया अपार्टमेंट, मान्यवर चौक, कॉलेजरोड) यांच्याविरोधात १ लाख ११ हजार रुपयांच्या वीजचोरीप्रकरणी गंगापूर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सुजित विजय नासिककर (रा. खुडवटनगर) यांच्या फिर्यादीनुसार, संशयित खर्डे हे साई अनुसया अपार्टमेंट या इमारतीच्या फ्लॅट क्रमांक आठमधील रहिवाशी आहेत.

संशयित खर्डे यांनी विद्युत मंडळाची कोणतीही परवानगी न घेता फेज ते न्युट्रल यामध्ये काळ्या रंगाची वायर टाकून मीटरचा वेग कमी केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. महावितरणाच्या वीज मीटरमध्ये अनाधिकृतरित्या फेरबदल करुन वीजचोरी केली.

यामुळे वीज कंपनीचे मीटर ५१ टक्के कमी गतीने फिरले. यामुळे संशयित खर्डे यांच्या वीज मीटर रिडिंग कमी होऊन वीजचोरी केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. त्यानुसार, याप्रकरणी संशयित खर्डेविरोधात वीजचोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.