Nashik Fraud Crime : रोख रक्कम अपहार प्रकरणी आयुक्तांकडे चौकशीची शिफारस

नाशिक : महापालिकेच्या पूर्व विभाग, नाशिक रोडसह मुख्यालयात मालमत्ता कराच्या रकमेचा अपहार झाल्या प्रकरणे तीन कर्मचाऱ्यांची विभागस्तरीय चौकशीची शिफारस महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडे करण्यात आली आहे. (case of embezzlement of cash nmc Commissioner recommended to be investigated Nashik fraud crime News)

नागरिकांना मालमत्ता कर व घरपट्टी भरण्यासाठी सहा विभागात कार्यालय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नागरी सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून नागरिक कर भरतात. सुविधा केंद्रामधील संगणक सॉफ्टवेअरचे पासवर्ड विभागीय अधिकाऱ्यांकडे आहेत.

नागरिकांनी कर दिल्यानंतर त्यांना पावती दिली जाते. पावतीनुसार महापालिकेच्या ट्रेझरीमध्ये रोख रकमेचा भरणा केला जातो. परंतु रोख रक्कम भरताना पावत्या रद्द झाल्याचे दाखविले जात. यातून गांधीनगर येथील भरणा केंद्रात २२ लाख रुपयांचा अपहार झाल्याची बाब समोर आली होती.

यासंदर्भात संबंधित कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्याबरोबरच नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात गुन्हादेखील दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर पूर्व विभागातदेखील २१ लाख रुपयांचा अपहार झाल्याची बाब समोर आली होती.

संबंधित कर्मचाऱ्यांनी महापालिकेकडे रकमेचा भरणा केला, तसेच महापालिका मुख्यालयातील लेखा विभागात एका महिला कर्मचाऱ्याने २०१३ ते २०१६ या कालावधीत जवळपास पाच लाख रुपयांचा अपहार केल्याची बाब समोर आली.

त्या महिला कर्मचाऱ्याकडूनदेखील वसुली करण्यात आली. या कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करावी, असा प्रस्ताव आयुक्तांना सादर करण्यात आला. मात्र अद्यापही त्यावर कारवाई होत नाही.