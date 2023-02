Nashik Fraud Crime : फसवणूक प्रकरणी 19 जणांवर गुन्हा दाखल

By

सिडको (जि. नाशिक) : आदिवासी महिलेला जागेच्या व्यवहारात फसविल्याप्रकरणी १९ जणांवर न्यायालयाच्या आदेशाने अंबड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (case registered against 19 people in case of fraud Nashik Crime news)

हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

मंगला किसन बोंबले (६५, रा. करव्याचा मळा, सपना टॉकीज, बडदेनगर, नाशिक) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार त्या अशिक्षित असून त्यांना लिहिता वाचता येत नाही. त्यांच्या पतींसोबत काही लोकांनी त्यांच्या महानगरपालिकेच्या हद्दीतील जागेचा व्यवहार केला होता.

या व्यवहारापोटी ८५ लाख रुपये किमतीचा धनादेश बोंबले यांना दिल्याचे व्यवहार करणाऱ्यांनी सांगितले होते, मात्र प्रत्यक्षात बोंबले यांना कुठल्याही प्रकारचा धनादेश प्राप्त झाला नव्हता.

या प्रकरणाची चौकशी करून न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे आसिया बेगम हिसामुद्दिन कोकणी, मुद्देसीर रेहान हिसामुद्दीन कोकणी, मेहरून्निसा फजलूद्दीन कोकणी यांच्यासह १९ जणांवर फसवणूक व ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत अंबड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.