Nashik Bribe Crime: दोन महामार्ग पोलिसांवर लाच प्रकरणी गुन्हा

Nashik Bribe Crime: कसारा येथील घाटातून ट्रेलर वाहनाला इगतपुरीकडे विरुद्ध दिशेने जाण्याची मुभा देऊन वाट करून देण्याच्या मोबदल्यात १५ हजारांची लाच स्वीकारणाऱ्या दोन महामार्ग पोलिसांविरोधात इगतपुरी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (case registered against two highway policemen in bribery case nashik crime news)