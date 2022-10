जुने नाशिक : जिल्हा शासकीय रुग्णालयात नोकरीचे आमिष दाखवत फसवणूक केल्याप्रकरणी दोन सख्ख्या बहिणींवर भद्रकाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. अरबाज सलीम शेख (रा. खडकाळी) याने ३ सप्टेंबरला संशयित तरुणींविरुद्ध भद्रकाली पोलिस ठाण्यात तक्रार अर्ज दाखल केला होता. त्याची चौकशी होऊन सोमवार (ता.१०) एक महिन्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली.

अरबाज शेख याने गेल्या महिन्यात संशयित तरुणी फरीण जुल्फीकार शेख आणि जकीया जुल्फीकार शेख दोघींविरुद्ध फसवणूक केल्याप्रकरणी भद्रकाली पोलिस ठाण्यात तक्रार अर्ज दाखल केला होता. पोलिसांकडून अर्जाची चौकशी करण्यात आली. खात्री झाल्यानंतर सोमवारी दोघींवर गुन्हा दाखल केला. (case registered against two sisters who cheated with lure of job Nashik Latest Crime News)

फरीण हिने ती स्वतः शासकीय जिल्हा रुग्णालयात डॉक्टर असल्याचे सांगून रुग्णालयाचे बनावट ओळखपत्र दाखविले. नोकरीसाठी दोन लाख रुपये लागणार असल्याचे सांगितले. त्यातून वेळोवेळी त्याने दीड लाख रुपये तिला दिले. नोकरी न लागल्यास दोन दिवसात पैसे परत करण्याचे आश्वासन दिले. एक-दोन दिवसांनी नोकरीची ऑर्डर मिळणार असल्याचे सांगितले. सांगितलेल्या वेळेत ऑर्डर न मिळाल्याने तिसऱ्या दिवशी पैसे परत मागण्यासाठी संपर्क साधला.

खूप विनवण्या केल्यानंतर तिने पे फोनच्या माध्यमातून ३० हजारांची रक्कम परत केली. त्यानंतर उर्वरित रकमेसाठी संपर्क करता उडवाउडवीचे उत्तर दिले. काही दिवसांनी फोन उचलणे देखील बंद केले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच अरबाजने भद्रकाली पोलिसांशी संपर्क साधला.

