मनमाड : शहरात गणेश मंडळाची रेकी केल्यावरून इंटेलिजन्स ब्यूरो व ‘एटीएस’ने मालेगावच्या संशयिताला ताब्यात घेत चौकशी करून सुटका केल्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस यंत्रणा सतर्क झाली आहे.

मालेगावच्या बॉम्बशोधक व नाशक पथकासह श्वानपथकाने शहरातील विविध गणेश मंडळांत जाऊन तपासणी केली. गणेशोत्सव काळात अनुचित प्रकार होऊ नये, यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून विशेष खबरदारी घेण्यात येत आहे. (Caution from Manmad investigation agencies Inspection of Ganesha mandal by dog ​​squad with bomb detector Nashik News)

शहरात मंगळवार (ता. १९)पासून सुरू झालेल्या गणेशोत्सवात विविध ठिकाणी दर्शन घेण्यासाठी मोठ्या संख्येने भाविक येतात.

त्यांच्या सुरक्षेला काही समाजकंटकांकडून धोका पोहोचू नये, यासाठी महत्त्वाच्या, गर्दीच्या तसेच गणेश मंडळांच्या ठिकाणी मालेगाव बॉम्बशोधक व नाशक पथक तसेच श्वानपथकाकडून अत्याधुनिक यंत्राद्वारे तपासणी करीत तसेच काही ठिकाणी समाजकंटक शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न करू शकतात, त्यांचे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी पोलिसांकडून विशेष काळजी घेतली जात आहे.

मालेगावच्या बॉम्बशोधक व नाशक पथकासह श्वानपथकाने शनिवारी (ता. २३) भेट देऊन शहरातील महत्त्वाच्या ठिकाणी असलेल्या विविध गणेश मंडळांच्या गणेश स्थापना केलेल्या मंडपासह आजूबाजूच्या परिसराची आपल्या श्वानाची आधुनिक यंत्राद्वारे कसून तपासणी केली.

गणेशोत्सव काळात अनुचित प्रकार होऊ नये, यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून विशेष खबरदारी घेण्यात येत असून, सर्व तपास यंत्रणा ‘अलर्ट’ झाल्या आहेत.