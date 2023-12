Nashik Bribe Crime: नाशिकमध्ये CBIची कारवाई! PFच्या आयुक्तांसह दोघा लाचखोरांना अटक; 2 लाखांच्या लाचेची मागणी

नाशिक : तक्रारदाराच्या कंपनीच्या पीएफ प्रकरणाचा निपटारा करुन देण्यासाठी दाेन लाख रुपयांची लाच स्विकारणाऱ्या भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तासह इतर दोन जणांना सीबीआयने अटक केली.

याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असून न्यायालयाने तिघांना 1 जानेवारीपर्यंत कोठडी सुनावली आहे. पथकाने घरझडतीतुन महत्वाची कागदपत्रे जप्त केली आहेत. (CBI action in Nashik Two bribe takers arrested along with PF commissioner arrested Demanding bribe of 2 lakhs Nashik Bribe Crime)