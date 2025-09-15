नाशिक

Crime News : नाशिकमधील बेकायदा कॉल सेंटरवर सीबीआयची धाड; यूकेतील नागरिकांना गंडा

CBI Raids Illegal Call Centers in Nashik and Kalyan : बेकायदा कॉल सेंटरवर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) धाड टाकून उद्‌ध्वस्त केले आहेत. या प्रकरणी सीबीआयने दोघांना बेड्या ठोकल्या आहेत. तर, चौघांसह एक शासकीय सेवक व अज्ञात संशयितांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
नाशिक: शहरात सुरू असलेल्या बेकायदा कॉल सेंटरवर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) धाड टाकून उद्‌ध्वस्त केले आहेत. या प्रकरणी सीबीआयने दोघांना बेड्या ठोकल्या आहेत. तर, चौघांसह एक शासकीय सेवक व अज्ञात संशयितांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. अटक केलेल्या दोघांना सोमवार (ता. १५)पर्यंत सीबीआय कोठडी ठाण्याच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने सुनावली आहे.

