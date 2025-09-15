Crime News : नाशिकमधील बेकायदा कॉल सेंटरवर सीबीआयची धाड; यूकेतील नागरिकांना गंडा

नाशिक: शहरात सुरू असलेल्या बेकायदा कॉल सेंटरवर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) धाड टाकून उद्ध्वस्त केले आहेत. या प्रकरणी सीबीआयने दोघांना बेड्या ठोकल्या आहेत. तर, चौघांसह एक शासकीय सेवक व अज्ञात संशयितांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. अटक केलेल्या दोघांना सोमवार (ता. १५)पर्यंत सीबीआय कोठडी ठाण्याच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने सुनावली आहे. .मे. स्वागन बिझनेस सोल्युशन प्रा.लि. या कंपनीच्या नावाखाली बेकायदा दोन कॉल सेंटर चालविली जात होती. सीबीआयच्या पथकाने गुरुवारी (ता. ११) या कॉल सेंटरवर छापा टाकत चार खासगी व्यक्तींसह एक शासकीय सेवक व अज्ञात संशयितांविरोधात गुन्हा दाखल केला. संशयितांनी सरकारी अधिकारी व विमा एजंट असल्याची बतावणी करीत यूकेच्या (इंग्लंड) नागरिकांची फसवणूक केली..सीबीआयने धाड टाकून कारवाई केलेल्या दोन्ही कॉल सेंटरवर ६० कर्मचारी काम करीत होते. ते नागरिकांना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कॉल करून डेबिट व क्रेडिट कार्डचे तपशील शेअर करण्यास वा नसलेल्या विमा पॉलिसीसाठी पैसे भरण्यास भाग पाडत होते. नाशिकसह कल्याण (ठाणे) येथे सीबीआयने छापे टाकून कारवाई केली आहे..Nashik News : ‘हा अपघात नसून प्रशासनाच्या हलगर्जीचा बळी’, नागरिकांची संतापजनक प्रतिक्रिया.सीबीआयने या ठिकाणावरून नागरिकांचा डेटा, बनावट विमा पॉलिसीची कागदपत्रे, आठ मोबाईल्स, आठ संगणक, सर्व्हर आणि पाच लाखांची रोकड जप्त केली. या प्रकरणी सीबीआयने दोघांना अटक केली असून, गणेश कमानकर व श्याम कमानकर अशी त्यांची नावे आहेत. या दोघांना ठाणे येथील विशेष सीबीआय न्यायालयात शनिवारी (ता. १३) हजर केले असता, त्यांना सोमवार (ता. १५)पर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.