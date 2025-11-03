नाशिक

Nashik Cctv Network : सिंहस्थ अवघ्या दीड वर्षांवर; पण नाशिकचा 'तिसरा डोळा' बंदच! १० वर्षांनंतरही सीसीटीव्हीचे जाळे अपूर्ण

Incomplete CCTV Network Ahead of Kumbh Mela 2025 : नाशिकमध्ये २०१५ च्या सिंहस्थात सीसीटीव्हीचे जाळे निर्माण करण्याची घोषणा होऊनही दहा वर्षे उलटली तरी शहर अद्याप पूर्णपणे कॅमेऱ्यांच्या टप्प्यात आलेले नाही. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर अपूर्ण कामांमुळे सुरक्षिततेचा प्रश्न उभा राहिला आहे.
नरेश हाळणोर; सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: अवघ्या दीड-पावणेदोन वर्षावर येऊन ठेपलेल्या आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहर आयुक्तालय हद्दीतील तिसरा डोळा सुरू होण्यास मुहूर्त लागू शकलेला नाही. गेल्या २०१५-१६ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या सांगता सोहळ्याप्रसंगी शहरात कायमस्वरूपी सीसीटीव्हीचे जाळे निर्माण करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.

