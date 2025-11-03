Nashik Cctv Network : सिंहस्थ अवघ्या दीड वर्षांवर; पण नाशिकचा 'तिसरा डोळा' बंदच! १० वर्षांनंतरही सीसीटीव्हीचे जाळे अपूर्ण

नाशिक: अवघ्या दीड-पावणेदोन वर्षावर येऊन ठेपलेल्या आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहर आयुक्तालय हद्दीतील तिसरा डोळा सुरू होण्यास मुहूर्त लागू शकलेला नाही. गेल्या २०१५-१६ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या सांगता सोहळ्याप्रसंगी शहरात कायमस्वरूपी सीसीटीव्हीचे जाळे निर्माण करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती..मात्र, दहा वर्षे उलटूनही शहर अद्यापही सीसीटीव्हीच्या ‘टप्प्या’त आलेले नाही. स्मार्टसिटी अन् पोलिस आयुक्तालयाने सीसीटीव्ही बसविले; परंतु यातील बहुतांशी कार्यान्वित होण्यापूर्वीच त्यांची मुदत संपते की काय, अशी वस्तुस्थिती आहे. तर, सिग्नलवरचे हाय-व्हिजनचे सीसीटीव्ही ‘शोभे’चे बाहुलेच ठरले आहेत..आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा अवघ्या दीड-पावणेदोन वर्षावर येऊन ठेपला आहे. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शासन-प्रशासनाकडून जय्यत तयारी सुरू आहे. विशेषत: कुंभमेळ्याप्रसंगी शहरात येणाऱ्या कोट्यवधी भाविकांच्या सुरक्षिततेसह गर्दीचे व्यवस्थापन आणि कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी प्रशासनाकडून सूक्ष्म नियोजन केले जाते आहे. त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरही केला जाणार आहे. विशेषत: पोलिस आयुक्तालयाकडून हाय-व्हिजन सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यासह एआय तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. .शहर आयुक्तालय हद्दीत कुंभमेळ्यात गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची मोलाची भूमिका असणार आहे; परंतु अद्यापही शहरातील सीसीटीव्हीचे जाळे पसरविण्यात यश आलेले नाही. पोलिस आयुक्तालयाकडून स्मार्टसिटी प्रकल्पाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे; परंतु पोलिसांना कोणतीही दाद मिळत नाही. .सुरू असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची कनेक्टिव्हिटी अद्यापही स्मार्ट रूम वा पोलिस नियंत्रण कक्षाशी होऊ शकलेली नाही. स्मार्टसिटीमार्फत प्रस्तावित सीसीटीव्ही कॅमेरे पूर्ण क्षमतेने अद्यापही सुरू नाहीत. पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी सीएसआर (सामाजिक दायित्व निधी) निधीतून सीसीटीव्ही बसविण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र २०१७ पासून शहर सीसीटीव्ही नजरेत आणण्याची प्रक्रिया अद्यापही पूर्णत्वास न गेल्याने प्रशासनाचे ढिसाळ नियोजन अधोरेखित होते आहे..आयुक्तांचा पुढाकारपोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून स्मार्टसिटी प्रकल्पाला वारंवार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासंदर्भात पाठपुरावा केला; परंतु प्रतिसाद मिळत नसल्याने अखेर आयुक्त कर्णिक यांनी सीएसआरच्या माध्यमातून शहराच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या असलेल्या ठिकाणांवर सुमारे अडीच हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत, असे सांगितले. सीएसआर निधीतून ५०० चांगल्या प्रतीचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येत आहेत..कनेक्टिव्हिटी अन् ई-चलानही नाहीसिग्नलवर बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून बेशिस्त वाहनचालकांवर ऑनलाइन दंडात्मक कारवाई होणार आहे. त्यासाठी सीसीटीव्हीची कनेक्टिव्हिटी आवश्यक असताना बीएसएनएलचे हे काम अत्यंत संथगतीने असल्याने अद्यापही ते पूर्णत्वास गेलेले नाही. परिणामी सिग्नलवरील सीसीटीव्हीची मुदतही संपायला आल्याने त्यानंतर काय, असा प्रश्न उभा राहिला आहे. .वाहनांचा क्रमांक स्पष्ट दिसावा यासाठी हाय-व्हिजन कॅमेरे बसविले. कनेक्टिव्हिटीसाठी बीएसएनएलला काम देण्यात आले. ते झाले असते तर बेशिस्त वाहनचालकांना ऑनलाइन ई-चलानद्वारे दंडात्मक कारवाई होऊ शकली असती. यामुळे बेशिस्तांना वचक बसून वाहतुकीची शिस्तही लागली असती..सिग्नलवरचे कॅमेरे ठरले ‘शोभे’चेशहर पोलिस आयुक्तालय हद्दीत ५८ सिग्नल यंत्रणा आहेत. या सिग्नलवर हाय-व्हिजनचे सीसीटीव्ही कॅमेरे वर्षभरापूर्वीच बसविण्यात आले आहेत; परंतु ते अद्याप कार्यान्वित झालेले नाहीत. सिग्नलवरील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर या कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून कारवाईची शक्यता होती; परंतु कॅमेरेच बंद असल्याने बेशिस्त वाहनचालकांचा मुजोरपणा सुरू आहे. यामुळे सिग्नलवरील कॅमेरे शोभेचेच ठरले आहेत..Kharadi Traffic : खराडीतील पुलाच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह, जॅकवेल बंधाऱ्यावरील पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची मागणी.सीसीटीव्ही कॅमेरेस्मार्टसिटीतर्फे प्रस्तावित१,३३७स्मार्टसिटीने बसविलेले१,२११आयुक्तालयातर्फे सीएसआर निधीतून प्रस्तावित२,५००पोलिस आयुक्तालयातर्फे बसविण्यात आलेले८००आयुक्तालय हद्दीतील सिग्नल५८आयुक्तालयाचे प्रस्तावित७००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.