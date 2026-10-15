नाशिक

Former MLA Deepika Chavan : मुख्यमंत्री, मंत्री आणि सर्व आमदारांनी पाच हजारांत दिवाळी साजरी करून दाखवा; मगच शेतकऱ्यांना मदत द्या - माजी आमदार दीपिका चव्हाण यांची सरकारवर टीका

राज्यातील भाजप महायुती सरकारने जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची मदत म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार.
Former MLA Deepika Chavan

Former MLA Deepika Chavan

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सटाणा - दुष्काळामुळे हातातोंडाशी आलेले पीक वाया गेले, शेतीसाठी घेतलेले कर्ज डोक्यावर कायम आहे आणि दिवाळीचा सण तोंडावर आला असताना राज्यातील भाजप महायुती सरकारने जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची मदत म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे.

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