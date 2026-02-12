Chhagan Bhujbal : कुंभमेळ्यासाठी १३३३ कोटींच्या निधीची मागणी; छगन भुजबळ नाशिकच्या विकासासाठी आक्रमक

नाशिक : त्र्यंबक रोडवरील महाराष्ट्र पोलिस अकादमीच्या समोरील ६२ एकर जागेवर मध्यवर्ती प्रशासकीय संकुल उभारण्यात यावे, अशी मागणी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योग्य ती कार्यवाही करत तातडीने प्रस्ताव सादर करावा, असे आदेश विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता. ११) जिल्ह्याची वार्षिक आढावा बैठक पार पडली. बैठकीत मंत्री भुजबळ यांनी ‘पीटीसी’समोरील ६२ एकर जागेच्या कारवाईबाबत महसूल प्रशासनाने घेतलेल्या पुढाकाराचे कौतुक केले. या वेळी त्यांनी महसूल प्रशासनाने नाशिकमध्ये मोठी कारवाई केली आहे. या जागेवर आता प्रशासकीय संकुल उभारत सर्व प्रमुख शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली आणावे, अशी मागणी त्यांनी बैठकीत मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. .दरम्यान, सदर जागेचा प्रश्न वीस वर्षापासून प्रलंबित होता. अपर तहसीलदारांनी या प्रकरणी चौकशी करून सदरच जमीन शासन जमा करण्याची कार्यवाही केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सदर जागेवर मंत्री भुजबळ यांनी मागणी केल्यानुसार प्रशासकीय संकुल उभारण्याचा प्रस्ताव सादर करावा, असे आदेश विभागीय आयुक्तांना दिले. त्यामुळे प्रलंबित असलेल्या प्रशासकीय संकुल उभारणीला गती मिळणार आहे..Ajit Pawar Plane Crash: ''पटेल, तटकरे, अरोरा..'', रोहित पवारांनी तिघांची नावं घेत केले गंभीर आरोप.वाढीव तरतूद करावी : भुजबळजिल्ह्याचा २०२६-२७ साठी ही ६९१.९० कोटी रुपये मर्यादा शासनाने कळवली आहे. मात्र आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्याचा निधी कमी करू नये, शासकीय यंत्रणांकडून अधिक ६४२ कोटी इतकी वाढीव निधीची मागणी आहे. त्यानुसार ६९१.९० अधिक ६४२ अशी एकूण १३३३.९० कोटींची तरतूद करावी, अशीही मागणी मंत्री भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.