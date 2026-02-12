नाशिक

Chhagan Bhujbal : कुंभमेळ्यासाठी १३३३ कोटींच्या निधीची मागणी; छगन भुजबळ नाशिकच्या विकासासाठी आक्रमक

Proposal for Central Administrative Complex on 62 Acres : नाशिक येथील महाराष्ट्र पोलीस अकादमीसमोरील ६२ एकर जागा, जिथे प्रस्तावित मध्यवर्ती प्रशासकीय संकुल उभारले जाणार आहे. या जागेच्या हस्तांतरणाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक : त्र्यंबक रोडवरील महाराष्ट्र पोलिस अकादमीच्या समोरील ६२ एकर जागेवर मध्यवर्ती प्रशासकीय संकुल उभारण्यात यावे, अशी मागणी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योग्य ती कार्यवाही करत तातडीने प्रस्ताव सादर करावा, असे आदेश विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत.

