Nashik Crime : २.५६ लाखांचा धोकादायक साठा जप्त: सिडकोत प्रतिबंधक आणि मुदतबाह्य सिगारेटची विक्री उघड

नाशिक: मध्यवर्ती गुन्हे शाखेच्या पथकाने सिडको येथील स्वामी विवेकानंदनगर येथे कारवाई करीत दोन लाख ५६ हजार ८५५ रुपयांचा अवैध सिगारेट साठा जप्त करून संशयितास ताब्यात घेतले. सुनील रघुनाथ मुसळे (वय ४९, रा. सिडको) असे संशयिताचे नाव आहे..स्वामी विवेकानंदनगर भागात प्रतिबंधक सिगारेटचा बेकायदेशीर करून विक्री होत आहे. अशी माहिती मध्यवर्ती गुन्हे शाखेस मिळालेली. सहायक पोलिस आयुक्त संदीप मिटके आणि वरिष्ठ निरीक्षक डॉ. अंचल मुदगल यांच्या मार्गदर्शनात सहायक निरीक्षक विश्वास चव्हाणके, प्रवीण माळी, सहायक उपनिरीक्षक शेरखान पठाण, किशोर देसले, गणेश वाघ, प्रजित ठाकूर तसेच महिला पोलिस अंमलदार वैशाली घरटे यांनी घटनास्थळी दाखल होत छापा टाकला. .दुकानमालक सुनील मुसळे याने प्रतिबंधित, बनावट, वैज्ञानिक इशारा नसलेल्या सिगारेटचा साठा करून ठेवल्याचे आढळून आले. तसेच त्याच्याकडून विनापरवाना किरकोळ आणि होलसेल स्वरूपात त्यांची विक्री केली जात असल्याचे निष्पन्न झाले..कारवाईदरम्यान पोलिसांनी त्याच्याकडून २ लाख ५६ हजार ८५५ रुपयांचा साठा जप्त केला. संशयितास अटक अटक करण्यात आले. अंबड पोलिस ठाणे हद्दीत कारवाई करण्यात आल्याने पुढील तपासासाठी संशयितास जप्त केलेल्या साठ्यासह अंबड पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Vehicle Carrying Beef : गोमांस वाहतूक करणारे वाहन पेटवली, पोलिसांसमोर चालकाला मारहाण; मंत्री नितेश राणे घटनास्थळी दाखल.मुदतबाह्य साठामध्यवर्ती गुन्हे शाखेकडून जप्त करण्यात आलेला सिगारेटचा साठा केवळ देशात प्रतिबंध असलेल्या सिगारेटचा होता असे नाही; तर सिगारेटचा साठा मुदतबाह्यही होता. असे असताना त्याच्याकडून बेकायदेशीर त्याची विक्री केली जात होती. त्यामुळे मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.