नाशिक

Christmas Special Trains : प्रवाशांना दिलासा! नाताळ-नववर्षानिमित्त मध्य रेल्वेकडून विशेष गाड्यांची घोषणा; नाशिक रोडवर थांबा

Central Railway Announces Winter Special Services : नाताळ, नववर्ष आणि हिवाळी सुट्यांमध्ये वाढणारी प्रवासी गर्दी लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने मुंबई-नागपूर, पुणे-नागपूर आणि पुणे-अमरावती मार्गांवर विशेष साप्ताहिक गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला असून, या गाड्यांना नाशिक रोड येथेही थांबा असणार आहे.
Christmas Special Trains

Christmas Special Trains

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक रोड: नाताळ, नववर्ष आणि हिवाळी सुट्यांमध्ये वाढणारी प्रवासी गर्दी लक्षात घेता मध्य रेल्वेने अतिरिक्त प्रवासी मागणी पूर्ण करण्यासाठी विविध हिवाळी विशेष गाड्या चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विशेष गाड्यांमध्ये मुंबई- नागपूर, पुणे- नागपूर आणि पुणे- अमरावती या मार्गावरील साप्ताहिक गाड्यांचा समावेश असून, डिसेंबर ते जानेवारीदरम्यान प्रवाशांना अधिक सुविधा उपलब्ध होतील.

Loading content, please wait...
Nashik
Amravati
Travel
Christmas Festival
pune
maharashtra
railway
central railway
Winter
christmas

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com