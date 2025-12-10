Christmas Special Trains : प्रवाशांना दिलासा! नाताळ-नववर्षानिमित्त मध्य रेल्वेकडून विशेष गाड्यांची घोषणा; नाशिक रोडवर थांबा

नाशिक रोड: नाताळ, नववर्ष आणि हिवाळी सुट्यांमध्ये वाढणारी प्रवासी गर्दी लक्षात घेता मध्य रेल्वेने अतिरिक्त प्रवासी मागणी पूर्ण करण्यासाठी विविध हिवाळी विशेष गाड्या चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विशेष गाड्यांमध्ये मुंबई- नागपूर, पुणे- नागपूर आणि पुणे- अमरावती या मार्गावरील साप्ताहिक गाड्यांचा समावेश असून, डिसेंबर ते जानेवारीदरम्यान प्रवाशांना अधिक सुविधा उपलब्ध होतील..छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - नागपूर साप्ताहिक विशेष (०१००५) ही गाडी २० डिसेंबर ते २ जानेवारीदरम्यान प्रत्येक शनिवारी ००.३० वाजता निघून त्याच दिवशी १५.३० वाजता नागपुरात पोहोचेल. त्याची परतीची गाडी (०१००६) २० डिसेंबर ते ३ जानेवारीदरम्यान प्रत्येक शनिवारी १८.१० वाजता सुटून दुसऱ्या दिवशी ०८.२५ वाजता मुंबईत पोहोचेल. या गाड्या दादर, ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नाशिक रोड, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, मलकापूर, शेगाव, अकोला, मूर्तिजापूर, बडनेरा, धामणगाव आणि वर्धा येथे थांबतील..पुणे–नागपूर साप्ताहिक विशेष (०१४०१) ता. १९ डिसेंबर ते २ जानेवारी दर शुक्रवारी २०.३० वाजता सुटेल व दुसऱ्या दिवशी १४.०५ वाजता नागपुरात पोहोचेल. परतीची गाडी (०१४०२) २० डिसेंबर ते ३ जानेवारी दर शनिवारी १६.१० वाजता सुटून पुढील दिवशी ११.४५ वाजता पुण्यात पोहोचेल. या गाड्यांना दौंड कॉर्ड लाईन, अहिल्यानगर, बेलापूर, कोपरगाव, मनमाड, चाळीसगाव, पाचोरा, जळगाव, भुसावळ, मलकापूर, शेगाव, अकोला, मूर्तिजापूर, बडनेरा, धामनगाव व वर्धा येथे थांबे आहेत..मराठवाड्याला मोठी भेट मिळणार! छत्रपती संभाजीनगर रेल्वेला स्वतंत्र विभाग करण्याची संसदेत मागणी; पर्यटन आणि उद्योगाला चालना येणार.याशिवाय, पुणे - अमरावती साप्ताहिक विशेष (०१४०३) ही गाडी २० डिसेंबर ते ३ जानेवारीदरम्यान दर शनिवारी १९.५५ वाजता सुटून दुसऱ्या दिवशी ०९.२५ वाजता अमरावती येथे पोहोचेल. परतीची गाडी (०१४०४) २१ डिसेंबर ते ४ जानेवारीदरम्यान दर रविवारी १२.०० वाजता सुटून पुढील दिवशी ००.१५ वाजता पुण्यात पोहोचेल. या गाड्या दौंड कॉर्ड लाईन, अहिल्यानगर, बेलापूर, कोपरगाव, मनमाड, चाळीसगाव, जळगाव, भुसावळ, मलकापूर, शेगाव, अकोला, मूर्तिजापूर आणि बडनेरा येथे थांबतील. प्रवाशांच्या वाढत्या मागणीचा विचार करून सुट्टीच्या काळात उपलब्ध होणाऱ्या या विशेष सेवांमुळे प्रवास अधिक सुलभ होणार असल्याचे रेल्वेने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.