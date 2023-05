By

Nashik News : विविध व्‍यावसायिक अभ्यासक्रमांच्‍या प्रवेशासाठी घेण्यात आलेल्‍या सीईटी परीक्षांचा निकाल ऑनलाइन जाहीर झाला आहे.

विद्यार्थ्यांना त्‍यांची वैयक्‍तिक माहिती दाखल करून गुणपत्रिका प्राप्त करून घेता येणार आहे. दरम्‍यान, आता कॅप राउंडच्‍या प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्‍यस्‍तरावरील विविध विद्यापीठांशी संलग्‍न महाविद्यालयांत पदवी व पदव्‍युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्‍या प्रवेशासाठी राज्‍य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे सीईटी परीक्षा घेण्यात आली होती. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करिता राबविल्‍या गेलेल्‍या या प्रक्रियेत २५ मार्चला एमबीए अभ्यासक्रमाच्‍या सीईटीपासून परीक्षेला सुरवात झाली होती.

आता टप्प्‍याटप्प्‍याने या परीक्षांचे निकाल जाहीर होत आहेत. बहुतांश सीईटी परीक्षांचे निकाल जाहीर झाले असून, एमएचटी-सीईटी व अन्‍य काही परीक्षांचे निकाल लवकरच जाहीर होण्याची शक्‍यता आहे. दरम्‍यान, आता सीईटीचे निकाल लागल्‍याने कॅप राउंड प्रक्रियेकडे विद्यार्थी व पालकांचे लक्ष लागले आहे.

सीईटीचे जाहीर निकाल असे

विधी शाखेतील तीन आणि पाच वर्षे कालावधीच्‍या एलएलबी अभ्यासक्रमाच्‍या सीईटी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला आहे. हॉटेल मॅनेजमेंट ॲन्ड केटरिंग टेक्‍नॉलॉजी शाखेतील पदवी (बी. एचएमसीटी), पदव्‍युत्तर पदवी (एम. एचएमसीटी) सीईटी शिक्षणशास्त्र शाखेतील बीए/बीएस्सी. बी.एड. (इंटिग्रेटेड) सीईटी परीक्षेचा निकालही जाहीर झाला आहे. बी. प्‍लॅनिंग, एम. आर्क., फाइन आर्ट (एएसी-सीईटी), एम. पीएड., एमसीए, बी. डिझाइन सीईटी या परीक्षांचा निकाल जाहीर झाला आहे.