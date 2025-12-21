Nashik Corruption : नाशिकच्या लाचखोर सीजीएसटी अधीक्षकाची कोंडी; सीबीआयतर्फे १ हजार पानांचे दोषारोपपत्र दाखल

लखमापूर: उद्योजकाकडून पाच लाखांची लाच घेताना पुणे येथील ‘सीबीआय’च्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सापळ्यात अडकलेला, दोन महिन्यांपासून मध्यवर्ती कारागृहाची ‘हवा’ खाणाऱ्या नाशिकचा ‘सीजीएसटी’चा लाचखोर अधीक्षक हरिप्रकाश शर्मा याच्यावर ‘सीबीआय’ने एक हजार पानांचे दोषारोपपत्र पुणे येथील न्यायालयात दाखल केले आहे..दिंडोरी येथील एका उद्योजकाच्या कंपनी कार्यालयात ‘सीजीएसटी’च्या पथकाने अधीक्षक शर्मा याच्या नेतृत्वाखाली १० आॕक्टोबर २०२५ ला चौकशी केली. त्याच्याबरोबर अभिषेक चंदेल, अर्पित गौर, अखिलेश सिंग हे अधिकारी होते. कोणतीही कार्यालयीन प्रक्रिया पार न पाडता केवळ कारवाईचा धाक दाखवून ५० लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली. प्रकरण मिटविण्यासाठी १३ आॕक्टोबरला उद्योजकाला सीजीएसटी विभागात बोलावून समन्स दिले व तडजोडीअंती २२ लाखांची मागणी केली. .रक्कम देण्याची इच्छा नसलेल्या उद्योजकाने पुणे येथील ‘सीबीआय’च्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. विभागाने नाशिक ‘सीजीएसटी’ विभागाच्या कार्यालयाबाहेर १४ आॕक्टोबरला सापळा लावला. त्या वेळी तडजोडीत रकमेपैकी पहिला हप्ता म्हणून पाच लाखांची लाच घेताना हरिप्रकाश शर्मा याला पकडण्यात आले. .त्यास अटक करून पुणे येथे चौकशीसाठी नेण्यात आले. न्यायालयाने त्याची रवानगी मध्यवर्ती कारागृहात केली. चौकशीअंती १९ लाख रुपये रोख, सोन्या-चांदीचे बेहिशेबी दागिने शर्माच्या घरी आढळले. तसेच, सुमारे दोन कोटी रुपयांच्या नोंदी त्याच्या बँक खात्यात आढळून आल्याने अकाउंट ‘सील’ करण्यात आले. .त्यानंतर शर्माच्या मालमत्तेची चौकशी करण्याचा अर्ज उद्योजकाने ‘सीबीआय’कडे दिला. त्याने जामिनासाठी वेळोवेळी अर्ज केला, मात्र न्यायालयाने तो नामंजूर केला. दोन महिन्यांच्या आत त्याच्याविरोधात पुणे येथील न्यायालयात ‘सीबीआय’ने एक हजार पानांचे दोषारोपपत्र सादर केले..Mumbai Crime: पोलिस आयुक्तांच्या नावे एक कोटीची खंडणी, आरोपीविरोधात गुन्हा नोंद.शर्माची सखोल चौकशी, साक्षीदारांचे जाबजबाब व ठोस पुरावे याच्या आधारे दाखल दोषारोपपत्रात अनेक मुद्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, त्याच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कलमांच्या कारवाईनंतर उद्योजकही मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. ‘सीजीएसटी’ विभागाच्या कार्यप्रणालीमुळे अनेक व्यावसायिक, व्यापारी व उद्योजक त्रस्त आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.